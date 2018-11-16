Захарова Путина поправила и ей за это ничего не было, – Цимбалюк

Захарова смело и бес последствий поправила самого нацлидера Путин. Основной посыл ее мессенджа – «нас нет на Донбассе».

Пока российский вождь мечтает об удобном для себе президенте Украины, его МИД прямо заявляет, что Россия несет ответственность за происходящее на Донбассе, все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Россия не хочет признавать оккупации части Донбасса, но при этом подчеркивает свою заинтересованность в украинских делах. А вот заняться проблемами собственной страны кремлевское руководство не желает…

Роман Цимбалюк, «УНИАН»