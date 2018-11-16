Московский патриархат безнаказанно разрушает украинские памятники из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Относительно незаконной застройки «УПЦ МП» Киево-Печерской Лавры: стройку видишь? А она есть.

Недавняя обнародованная «Информационным Сопротивлением» информация о незаконной стройке на территории Киево-Печерской Лавры, которую осуществляет филиал РПЦ в Украине, среди прочего, спровоцировала вопрос: как такое возможно? Куда, мол, смотрят, госорганы? Почему, – задается вопросом на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук, – не пресекают нарушение закона не территории памятника из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО?

Реакцию Минкульта мы публиковали, там все достаточно четко. Парадокс в том, что для чиновников других госструктур, которые обязаны вмешаться, само наличие строительства, не говоря уже о его законности или незаконности, не очевидно.

Относительно незаконной застройки «УПЦ МП» Киево-Печерской Лавры: стройку видишь? А она есть.Наша недавняя публикация… Опубліковано Dmitry Tymchuk П'ятниця, 16 листопад 2018 р.

Так, в тот же день, 9 ноября, на информацию о незаконном строительстве в Лавре «отреагировала» Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). Вы можете насладиться этим шедевром бюрократического бумагомарания (см. скрин).

ГАСИ сначала традиционно занимается копипастом из различных нормативных документов, а потом черным по белому пишет: чтобы мы увидели стройку, конкретизируйте, кто конкретно является застройщиком, а также точный адрес строительства. Иначе, мол, никак.

Т.е., можно незаконно выгнать высотку в 30 этажей, но без указания точного адреса, которого у самостроя по определению быть не может, ГАСИ его «не увидит», и даже пальцем не пошевелит.

Такая избирательная пассивность чиновников приводит только к одному результату – провоцирует людей на акции прямого действия. Ну а пока такой «слепотой» активно пользуются московские попы в Украине.

Дмитрий Тымчук, Facebook