Московские клирики перепутали церковь и партсобрание, – Портников

Атмосфера в Русской православной церкви в Украине, напоминает не диалог клириков, а общение активистов большевистских и комсомольских ячеек в 30-е годы прошлого века.

Российские медиа публикуют новости о травле, которая началась в Виннице по отношению к митрополиту Симеону – одному из немногих в УПЦ Московского патриархата, кто нашел в себе смелость даже не подчиниться решению Константинополя о возобновлении своей канонической территории в Украине, а начать обсуждать возможность создания автокефальной церкви в нашей стране, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Руководство УПЦ МП мобилизует монахов монастырей, которые находятся на территории епархии, проводит собрания – собрания! – с решительным осуждением позиции митрополита.

Поневоле порадуешься тому, что Симеон – монах и у него не может быть жены и детей, а то их бы уже обьявили на этих собраниях членами семьи изменника Родины. Потому что сама атмосфера, которую мы наблюдаем сегодня в Русской православной церкви в Украине, напоминает не диалог клириков, а общение активистов большевистских и комсомольских ячеек в 30-е годы прошлого века.

Тогда тех, кто был не согласен с «правильной» партийной позицией, со Сталиным и другими чудовищами тоже решительно осуждали и соревновались на собраниях, кто громче крикнет и лучше выслужится перед руководством. Никогда был не подумал, что точно таким же образом будут вести себя священники и монахи.

Тем не менее, мы стали свидетелями этого фарса, свидетелями обмана епископата УПЦ МП руководством этой конфессии – собирали клириков для встречи с президентом Украины, а на самом деле устроили, по сути, тоже собрание для осуждения Вселенского патриарха. Теперь следующая часть спектакля – травля единственного епископа, который на соборе УПЦ МП отказался присоединиться к наспех подготовленному на соборе решению.

Затем последуют репрессии против тех клириков, кто понимает необходимость создания автокефалии и призывает своих коллег участвовать в этом историческом процессе, а не выполнять указания Путина и патриарха Кирилла.

На все это можно было бы не обращать внимания, если бы речь шла о какой-нибудь политической организации. Но мы наблюдаем с вами за церковью, основная миссия которой – не проводить партсобрания, а нести людям божье слово, помогать им в нравственном выборе, спасать их.

И когда священник начинает вести себя как комсомольский функционер, когда смысл существования церкви сводится к оскорблениям и осуждениям, начинаешь сомневаться в том, что священники РПЦ в Украине помнят о своей миссии.

Виталий Портников, «Espreso.TV»