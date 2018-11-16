Представитель московского клира митрополит Софроний примет участие в объединительном соборе украинской церкви

Митрополит обозначил свое участие в работе собор в качестве наблюдателя, что бы проанализировав ситуацию принять решение.

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук) из Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что пойдет на объединительный собор. Архиерей заявил об этом в интервью «BBC Украина».

«У меня такая позиция: я на собор пойду, но не для того, чтобы кричать: «Ура, все решено», а чтобы наблюдать. Я пойду туда в качестве наблюдателя для того, чтобы решить, как лучше поступить, чтобы было хорошо для нашего народа», – сказал он.

Митрополит сказал, что он безо всяких сомнений поддерживает автокефалию для украинской церкви и хотел бы, чтобы на объединительный собор пришел весь епископат УПЦ МП.

Он признался, что выступил против большинства пунктов постановления Собора УПЦ МП об отказе от участия в процессе создания автокефальной церкви и подписал его только как присутствовавший.

«Конечно, я выступал против этого решения. Из его 12 пунктов я был против восьми. На это так смотрели: все за, один Софроний против. Ну, чудак. У меня спрашивали: чего ты против? Я объяснял. Например, в постановлении собора говорится, что за неправильные действия Константинополя УПЦ прерывает с ним евхаристическое общение. Извините, но нам не надо повторять того, что говорит Москва. Я говорил так, как я говорю: если мы признаем, что мы независимая церковь, то мы должны иметь свое независимое мнение», – сказал Софроний.

Раньше было известно только об одном иерархе УПЦ МП, который не поддержал постановление Собора, – митрополите Винницком и Барском Симеоне.

Софроний также рассказал, что на встречу с президентом Петром Порошенко после Собора не пошел, потому что его «не позвали».

«Только все закончилось, все вышли, я сел в машину и уехал, никто ко мне даже не подошел. Потом позвонили, но мое физическое состояние… А такое напряжение целый день – это для меня тяжело. Поэтому я не вернулся – не потому, что не захотел. Если бы я знал, то я бы сразу туда поехал. Но мне ничего не сказали», – сказал митрополит.

В итоге на встречу с Порошенко явились только митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (Зверев). Последний не поддерживает автокефалию.

«BBC Украина»