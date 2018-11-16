Сыну премьер-министра Чехии грозит запрет на въезд в Украину и штрафного

В свете чешского коррупционного скандала стало известно, что сын премьер-министра незаконно находился на территории оккупированного Крыма.

Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы, заявил об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишут «Крым.Реалии».

Накануне министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что намерен обсудить с чиновниками Украины и России тему пребывания Бабиша в оккупированном Крыму.

«Украинская сторона еще со мной не разговаривала, и я сам хочу получить материалы», — сказал он.

В четверг Сенат Чехии призвал премьер-министра Андрея Бабиша уйти в отставку из-за скандала вокруг сына премьера, который заявил, что осенью прошлого года отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста» о махинациях со средствами ЕС.

«Крым.Реалии»