«Гуляющие» миллионы. Как агрессия России и «безви» изменили электоральную карту Украины

Переселенцы из Крыма и ОРДЛО, внутренние трудовые мигранты и украинские заробитчане за рубежом – вот три основные группы граждан, которые столкнутся со сложностями во время собственного волеизъявления.

На предстоящих в 2019 г. сначала президентских, а затем и парламентских выборах борьба будет вестись буквально за каждого избирателя, но не каждый из них сможет в полной мере воспользоваться своим правом проголосовать. По весьма банальной причине пребывания вдалеке от своего постоянного избирательного адреса, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук..

Три основные группы граждан, которые столкнутся со сложностями во время собственного волеизъявления, – это переселенцы из Крыма и ОРДЛО, внутренние трудовые мигранты и украинские заробитчане за рубежом. Точно назвать общее количество таких украинцев очень сложно, но их число явно исчисляется миллионами. То есть речь идет о такой цене вопроса, как, допустим, электоральный выбор нескольких областей вместе взятых, что очень даже существенно.

Переселенцы из Крыма и ОРДЛО

По состоянию на сегодняшний день в Госреестр избирателей внесены порядка 35,65 млн украинских граждан, из которых смело можно вычитать практически всех 1,8 млн совершеннолетних жителей Крыма и Севастополя, поскольку после российской аннексии полуострова в 2014 г. вынужденно переселились на материк, по официальным данным, чуть более 20 тыс. крымчан. Несколько сложнее с оценками по оккупированной Россией части Донбасса.

Сейчас на территории ОРДЛО пребывает, по различным подсчетам, от 2 до 2,5 млн взрослого населения. Что же касается вынужденных переселенцев из оккупированных районов, то Минсоцполитики в ноябре учло 1,5 млн таковых. Однако и тут, на взгляд специалистов, реальные цифры могут плавать в пределах 30-40%.

Почему-то считается, что беженцы из ОРДЛО и Крыма в подконтрольные Украине регионы страны – самая дискриминированная группа избирателей, хотя ограничения в их избирательном праве на новом месте жительства касаются только местных выборов и голосования в парламент за мажоритарщиков. Зато в вопросе избрания президента и нардепов по партийным спискам все во многом решилось еще на предыдущих выборах в 2014 г., а в сентябре 2018-го ЦИК даже упростила порядок временного изменения места голосования для переселенцев. В частности, теперь от них не требуется прилагать к заявлению, которое подается в отделение Госреестра избирателей, документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Впрочем, согласно проведенному полгода назад исследованию Международной организации по миграции и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, самой распространенной причиной, по которой переселенцы с Донбасса не намерены голосовать на предстоящих президентских и парламентских выборах, является убеждение в том, что как внутренне перемещенные лица они не имеют права голосовать на выборах. Таковых среди вынужденно покинувших ОРДЛО оказалось аж 31%.

Кроме того, более половины переселенцев (60%) не знали, как голосовать на их нынешнем месте жительства, тогда как лишь 38% сообщили, что знакомы с процедурой голосования. Таким образом, все, что, по большому счету, требуется для решения данной проблемы, так это просто улучшить информирование переселенцев, как им обеспечить свое законное участие в голосовании на выборах.

Внешние и внутренние заробитчане

Куда масштабнее обстоит дело с украинскими трудовыми мигрантами, причем как выехавшими за границу, так ищущими лучших условий для заработков в пределах страны. Оценки числа внутренних заробитчан сильно варьируются, особенно учитывая маятниковую миграцию в столицу и другие крупные города, но счет идет точно на миллионы.

Хотя с ними, в принципе, все более-менее понятно – они могут либо специально приехать в места своей постоянной регистрации на выходные, чтобы проголосовать, либо обратиться в ближайшие к своему реальному местожительству отделение Госреестра избирателей, обязательно предоставив для временного изменения места голосования соответствующие документы.

А именно: справку о командировке, справку с места учебы, договор аренды жилья, документ, подтверждающий право собственности на жилье, проездные документы, путевку в санаторий и тому подобное. Понятное дело, что лишний раз морочиться, временно меняя свой избирательный адрес, будут далеко не многие.

Тем более что удостоверение о временном изменении места голосования действует только один раз, и, например, на второй тур президентских выборов необходимо пройти ту же процедуру снова. Так что вынужденная поездка на малую родину для участия в выборах выглядит намного предпочтительнее, и тут все дело в том, активен или нет внутренний трудовой мигрант как избиратель и готов ли он на это специально потратиться.

Касательно же украинцев, легально либо нелегально работающих за границей, то здесь – настоящий вызов, ведь внешних заробитчан действительно очень много. Как свидетельствуют официальные данные Госпогранслужбы, в 2008-2017 гг. из Украины выехали и не вернулись 3,7 млн украинских граждан, а по словам министра соцполитики Андрея Ревы, в процесс сезонной трудовой миграции сейчас вовлечены 5-7 млн украинцев. Для того чтобы проголосовать на выборах, всем им необходимо для начала встать на консульский учет, а в день голосования прибыть в украинские консульства, где и расположены зарубежные избирательные участки.

Чтобы понять масштаб проблемы, приведем в пример Польшу, где, по оценкам польских властей, ныне пребывает от 1 до 2 млн наших сограждан, которые становиться на консульский учет совершенно не спешат (всего так поступили лишь 20 тыс. украинцев, ныне живущих в Польше).

Кстати, на президентских выборах-2014 в избирательные списки в Польше внесли более 10 тыс. украинцев, но проголосовала только половина из них. Впрочем, даже если бы большинство из тамошних украинских заробитчан стали бы на консульский учет, с их потоком в качестве избирателей вряд ли справились всего четыре избирательных участка в консульствах Украины в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

Похожая ситуация наблюдается в Чехии, Словакии, Венгрии, Италии, Португалии, Испании, Германии и в других странах, где много украинских заробитчан. Не говоря уже о том, что обеспечить в полной мере избирательное право украинских трудовых мигрантов на российских просторах в шести украинских консульствах, расположенных в стране-агрессоре, вряд ли вообще представляется возможным.

Поэтому кардинально решить вопрос мог бы запуск голосования на выборах через интернет хотя бы для украинских граждан, стоящих на консульском учете за границей. Но для этого нужно, во-первых, внести необходимые изменения в украинское законодательство, во-вторых, запустить механизм чисто технически, защитив, в-третьих, его кибербезопасность от тех же российских хакеров. Чего, судя по всему, ждать в ближайшей перспективе вряд ли стоит.

Олег Полищук, «Деловая Столица»