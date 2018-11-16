«Britain out – Ukraine in». Урок Brexit европейским популистам

Brexit играет на руку только таварищу Путину, который мечтает рассорить и разогнать Европу по углам.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон очень сильно ошибся, когда решил повысить свой рейтинг и популярность за счет игры в выход своей страны из ЕС, пишет на страницах «Нового Времени» украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Напомню, как все начиналось. Между ЕС и Великобританией существовали определенные недоразумения относительно того, как страна позиционировала себя в ЕС. Чтобы показать себя сильным и жестким политиком, Кэмерону нужно было немножечко помериться силами с Брюсселем.

И эта сила вдруг превратилась в дискуссию, а не стоит ли нам тогда хлопнуть дверью вообще. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, Кэмерон и сам бы хотел включить заднюю, но поздно. Он стал жертвой собственного капкана, так как на самом деле был и остается сторонником крепкого ЕС.

Тем не менее, несмотря на внутриполитические, в частности полинационалистические, и внешние факторы, Кэмерон решил, что в эти игры можно поиграть. Полезные идиоты и агенты Кремля работали долго и успешно, и результат оказался для Великобритании довольно горьким и печальным. После референдума Кэмерон ушел с должности – подтвердил, что проиграл.

Если бы этот референдум проводили сегодня, то, как показывают опросы, подавляющее большинство – значительно больше, чем проголосовали за выход – оставили бы Великобританию в ЕС. Но уже набрала инерциюи линия, которую сейчас твердо проводит Мэй: Великобритания все же выходит из союза. И по моему мнению, это пример того, как политики не должны пренебрегать серьезными делами – в итоге проигрывает страна.

Brexit ударит по британской экономике – да и уже ударил. Это плохо также политически, потому является примером для европейских популистов, каковых сейчас становится только больше. Мол, если такая страна, как Великобритания, вышла, то, пожалуй, и мы можем.

Это играет на руку только таварищу Путину, который мечтает рассорить и разогнать Европу по углам. А потому проиграла Великобритания, проиграла Европа, а выиграл на этом этапе Путин. И это очень печально – еще один повод европейским лидерам подумать, чем может закончиться игра в популизм.

Безусловно, это не очень хорошо и для Украины. Ведь мы исходили и исходим из того, что ЕС – это мощное объединение стран, имеющих собственные подходы и ценности, а с Брекзитом Союз ослабнет. Хотя в отношениях между Украиной и Великобританией ничего не изменится.

С выходом Великобритании восстановить престиж ЕС будет довольно сложно. Я не предполагаю, что со следующим правительством страна вдруг решит вернуться. Здесь опять же будет работать инерция самого процесса.

Сложно как выйти, так и вернуться. Хотя для Великобритании это стало бы значительно легче, чем другим: стандарты этой страны и ЕС абсолютно идентичны. Экономически Великобритания из этой системы не выходит – да и некуда. Как по мне, это такая искусственная ситуация, которая будет вредить всем.

Но никогда не говори никогда. Для возврата нужно скорее политическое решение. И это тема для новой большой дискуссии внутри Великобритании. Возможно, все когда-то и вернется в свое русло. А чтобы хоть как-то компенсировать эти потери, ЕС и его лидерам надо подумать о Востоке. И здесь я вижу только один вариант – Украина. Ей стоит помочь максимально быстро провести реформы и присоединиться к этой системе.

Я когда-то говорил, что ЕС нужно предложить формулу «Britain out – Ukraine in». Да, пока это выдавать желаемое за действительное. Однако идея укрепления Востока и добавления активных игроков за счет Украины не кажется мне такой уж и теоретической.

Владимир Огрызко, «Новое Время»