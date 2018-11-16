Трудно быть богом соцсетей. Facebook как зеркало реального мира

Взять долю ответственности за этот мир – это тяжелое бремя. И не видно, чтобы Facebook действительно мог с ним справиться.

The New York Times опубликовала очень длинный лонгрид о Facebook. Из текста видно очень много интересного, пишет на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

И то, что такое быть лидером в условиях кризиса. И то, как защищать свою монополию во время кризиса. И то, как Facebook платит пиарщикам, чтобы валить конкурентов.

The New York Times опублікувала дуже довгий лонгрід про Facebook. Осилив лише завдяки безсонню:)Називається Delay,… Опубліковано Dmytro Kuleba П'ятниця, 16 листопад 2018 р.

Как нанимает лоббистов, чтобы сдерживать попытки введения государственного регулирования и избегать неудобных вопросов от власти.

Как финансирует разгон конспирологических теорий, что Джордж Сорос финансирует тех, кто критикует компанию. Кто бы мог подумать, что Facebook вслед за Россией, Венгрией и некоторыми другими странами козлом отпущения своих проблем назначит Сороса.

Как вместо ответа на критику обвиняет критиков в антисемитизме.

Как руководители Facebook старались избегать упоминаний о России, когда уже было ясно, что это Россия. Делалось это, чтобы отчаянно балансировать между демократами и республиканцами.

Но самое интересное там другое – логика принятия решений руководством Facebook. Буду дипломатичным. Создается впечатление, что в этой логике мотиватор сильнее заботы о свободе слова, интересах пользователей, сообществ и глобальной социальной общности как таковой. Этот мотиватор – жесткие бизнес-интересы компании, которые прежде всего. В буквальном смысле.

И в этом нет ничего сенсационного или плохого. И это не повод удаляться с Facebook. Это просто надо знать и соответственно относиться к любимой соцсети и другим онлайн-платформам, которые пообещали людям сказку и люди ее купили.

Проблема в том, что когда ты имеешь два миллиарда пользователей, знаешь о них больше чем они сами о себе, и создал идеальное пространство не только для мимими и правды, но и для ненависти и лжи, то ты не можешь быть просто компанией.

Ты принимаешь долю ответственности за этот мир. И это тяжелое бремя. И не видно, чтобы Facebook действительно мог с ним справиться. Хотя частично и пытается.

Сказка Facebook на наших глазах стала страшной. И теперь она становится таковой для автора сказки – Марка Цукерберга. Трудно быть богом соцсетей. Это факт.

Дмитрий Кулеба, Facebook