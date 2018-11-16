Премьер-министр Японии Абэ написал письмо президенту Украины Порошенко

В письме он поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и высоко оценил борьбу против российской агрессии. В тоже время мирный договор с Россией будет подписан только после возвращения Курильских островов.

Президент Петр Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в котором тот высоко оценил усилия Украины в борьбе с внутренними и внешними вызовами и угрозами, сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Абэ выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

«Имея близкие отношения с Украиной, Япония также активно поддерживает ее усилия на пути реформ», — отметил он в письме.

Также Абэ в очередной раз подтвердил неизменную поддержку Японии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее премьер Японии заявил президенту РФ Владимиру Путину, что, если Россия передаст японской стороне острова Шикотан и Хабомаи Курильской гряды, то там не появятся военные базы США, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на газету «Асахи».

Отмечается, что Абэ на встрече лидеров в Сингапуре в среду сказал Путину, что, «если спорные острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии в соответствии с совместной декларацией от 1956 года в результате двухсторонних переговоров, то на них не будут размещены американские военные базы».

Вместе с тем, «Асахи» добавила, что помимо переговоров с Москвой о мирном договоре и по территориальным проблемам Токио одновременно придется вести переговоры по военным базам с Вашингтоном.

В соответствии с декларацией 1956 года СССР заявлял о готовности передать Японии два острова Южной Курильской гряды после подписания мирного договора с Японией. Документ был ратифицирован обеими странами, но Япония впоследствии отказалась от исполнения договоренности.

В сентябре генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихиде Суга заявил, что Япония подпишет мирный договор с РФ только после возвращения четырех островов, сообщало «Sankei».

«Мы будем настойчиво продолжать вести переговоры на основе такого курса — решить проблему с возвратом «северных территорий», а затем — заключение мирного договора», — пояснил представитель правительства Японии. Также он добавил, что официально Япония не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Путина.

Йосихиде Суга отметил, что страны могут продолжить решение спорных вопросов уже после подписания документа.

Речь идет о том, что на протяжении более 70 лет страны не могут подписать мирный договор из-за территориального спора вокруг Курильских островов. Главным условием для его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Кремле считают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Пресс-служба президента Украины