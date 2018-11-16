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Новости

Архиепископ Московского клир отказался от участия в Объединительном соборе украинской церкви

Пресс-служба УПЦ МП
16 ноября 2018

Ранее этот архиепископ был в числе ариехерев Московского патриархата, которые пришли на встречу с президентом Порошенко.

Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет из Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что не будет участвовать в объединительном соборе, этом сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

13 ноября Филарет был одним из трех ариехерев Московского патриархата, которые пришли на встречу с президентом Петром Порошенко.

«Моя точка зрения на развитие церковных событий в Украине – церковная. И я хочу, чтобы церковь всегда оставалась церковью. Именно поэтому я просил бы ни приписывать мне тех мыслей, которые я не имел, и тем более поступков, которых я не делал», – сказал он.

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Архиепископ также заявил, что ждет сообщений о том, что его заставили отказаться от своих убеждений. «Подобные публикации тем более вероятны, когда выяснится, что меня нет на объединительном соборе, который должен пройти вскоре», — сказал Филарет.

Напомним, что объединительный собор должен состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и, как предполагалось, до 10 архиереев Московского патриархата.

Пресс-служба УПЦ МП

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Кирилл, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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