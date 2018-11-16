Российские оккупационные силы на Донбассе провели артналет на Шумы и Южное

Скрывая свои позиции среди мирных кварталов Горловки российские силы подвергли артиллерийскому обстрелу Шумы и Южное. Разрушены дома мирных жителей.

Российские террористы, скрываясь в жилых кварталах оккупированной Горловки в течение нескольких часов обстреливали позиции Объединенных сил в Шумах и Южном, разрушены дома, сообщает пресс-центр ООС.

Участница боевых действий Юлия сообщила, что это был самый серьезный обстрел за месяц.

«Мы зафиксировали около 149 приходов мин 120-го миномета. Они разрушили очень много жилых домов, два из которых – уничтожили полностью. К счастью, мирные жители уже давно из них уехали», – рассказала она.

„Шуміли„ Шуми та Південне – вчора російські терористи протягом кількох годин обстрілювали позиції Об'єднаних сил „Шуміли„ Шуми та Південне – вчора російські терористи протягом кількох годин обстрілювали позиції Об'єднаних сил#OOC #операція_ОС_ЗСУСпочатку ворог поклав дві міниз 82 мм міномету, потім, з трьох точок, запрацювали 120-ті. Час між приходами – 5-7 хвилин. Вогневі позиції ворога, як і зазвичай, були розташовані посеред житлових кварталів Горлівки.– У нас це був найсерйозніший обстріл за місяць. Ми зафіксували близько 149 приходів мін 120-го міномету. Вони зруйнували дуже багато житлових будинки, два з яких – знищили повністю. На щастя, мирні жителі уже давно з них виїхали, – говорить Юля, боєць підрозділу, який стоїть на Горлівському напрямку. Всього за кілька кілометрів звідси – школа і дитячий садочок. Попри неспокійну ніч, майже чотири сотні дітей сьогодні все ж сіли за парти. Музичний керівник школи та місцева мешканка селища Південне Аліна розповідає про пережиту ніч.– Якщо чесно, ми не очікували такого страшного обстрілу. Це було просто жахливо. Практично не спали, адже вибухало дуже голосно і зовсім поряд. Однозначно – стріляли зі сторони Горлівки. Це вже не перший раз. Імовірно, ворог хоче вигнати звідси людей. Так, нам страшно, але перед дітьми ми намагається не подавати вигляду, щоб вони не боялися.– Ми стоїмо на захисті мирного населення, щоб противник не пройшов далі лінії розмежування. Всі наші бійці налаштовані войовниче, і здавати свої позиції ніхто не збирається. І будемо стояти тут до кінця, поки не настане мир на території всієї України, – запевняє боєць підрозділу українських військових Юля.Разом переможемо!Рухаємось далі!Слава Україні!Мобільна прес-група ОТУ «Північ» Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 15 листопад 2018 р.

Всего в нескольких километрах отсюда – школа и детский сад.

Военные отметили, что огневые позиции врага, как обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки.

Пресс-центр ООС