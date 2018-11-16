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Новости

В Крыму проходят обыски и задержания Свидетелей Иеговы

«Украинско-Российское обозрение»
16 ноября 2018

В Джанкое проходят обыски по 30 адресам. Задержан руководитель бывшей местной организации Свидетелей Иеговы.

В оккупированном Россией Крыму ФСБ проводит массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы в Джанкое, сообщает в Twitter журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк.

«В Крыму ФСБ проводит массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы в Джанкое. Задержан руководитель бывшей местной организации Свидетелей «Сиваш» Сергей Филатов. «Сиваш» функционировала с 2015 по 2017 год. Обыски проходят по 30 адресам», — написал Наумлюк.

В прошлом году Верховный суд России принял решение о запрете «Свидетелей Иеговы» по иску Министерства юстиции России. После этого участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: крым, Россия, Украина

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