В Крыму проходят обыски и задержания Свидетелей Иеговы

В Джанкое проходят обыски по 30 адресам. Задержан руководитель бывшей местной организации Свидетелей Иеговы.

В оккупированном Россией Крыму ФСБ проводит массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы в Джанкое, сообщает в Twitter журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк.

«В Крыму ФСБ проводит массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы в Джанкое. Задержан руководитель бывшей местной организации Свидетелей «Сиваш» Сергей Филатов. «Сиваш» функционировала с 2015 по 2017 год. Обыски проходят по 30 адресам», — написал Наумлюк.

В Крыму ФСБ проводит массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы в Джанкое. Задержан руководитель бывшей местной организации Свидетелей «Сиваш» Сергей Филатов. «Сиваш» функционировала с 2015 по 2017 год. Обыски проходят по 30 адресам pic.twitter.com/B3dUlsZWv5 — Антон Наумлюк (@antony_mon) November 16, 2018

В прошлом году Верховный суд России принял решение о запрете «Свидетелей Иеговы» по иску Министерства юстиции России. После этого участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения.

«Украинско-Российское обозрение»