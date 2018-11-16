России нужно «посольство Крыма», – Портников

В Европейском Союзе отказались от самой возможности сотрудничества с «представительством Крыма», которое Москва собирается открыть в Брюсселе. Но уже сам факт появления такого представительства, на первый взгляд, противоречит самому подходу Кремля к государственности.

Одно дело – когда из Москвы инициируют создание фейковых «представительств» «народных республик» Донбасса. Формально эти самые «республики» никак не связаны с Россией, а их представительства должны убедить мир в том, что «ДНР» и «ЛНР» – настоящие государства, а не оккупированная территория, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Так режим апартеида в ЮАР в последние годы своего существования поощрял открытие в Европе «представительств» своих бантустанов, которые объявлялись «независимыми» государствами, но на самом деле контролировались Преторией. «ДНР» и «ЛНР» – такие же бантустаны, только не расистские, а бандитские.

Но Крым, согласно законодательству самой Российской Федерации – субъект России, неотъемлемая часть ее территории. Зачем ему свое представительство при Евросоюзе, неужели представительства самой России не достаточно?

Очевидно, что в Кремле решили, что нет. Что раз российские аргументы относительно «добровольного» присоединения оккупированного полуострова не работают, то этим доказательством должны заниматься представители марионеточных властей Крыма. И главный упор в пропаганде будет делаться именно на их представительство в Брюсселе.

Понятно, что такое представительство создадут – вне зависимости от того, захотят с ним иметь дело европейцы или нет. Понятно, что это будет важный пропагандистский центр, который станет убеждать обывателей и политиков в том, что в Крыму все замечательно, что нужно забыть об оккупации и санкциях. А нужно сотрудничать, отдыхать и дружить. Россия – щедрая душа, а Крым – это Россия.

И для того, чтобы всю эту развесистую клюкву не воспринимали всерьез, российским пропагандистским представительствам должны противостоять представительства настоящего Крыма. Эти представительства должны напоминать об оккупации, репрессиях, унижениях.

Они должны готовить мировую общественность к тому, что рано или поздно украинский суверенитет над территорией полуострова будет восстановлен – а до этого времени ни о каких поездках, ни о каких инвестициях, ни о каком сотрудничестве не может идти и речи.

Мы не должны оставлять бессовестным российским пропагандистам ни единого шанса.

Виталий Портников, «Espreso.TV»