Украина готова обменять террористов на заложников и политузников Кремля

Украина для освобождения украинских заложников и политузников Кремля готова отдать России десятки террористов и осужденных россиян.

Для освобождения украинских заложников и политических заключенных Кремля Украина готова отдать Российской Федерации более 60 сепаратистов, причастных к преступлениям против Украины и более 20 осужденных украинскими судами россиян, сообщила уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге в четверг, сообщает «Укринформ».

«Украинская сторона готова на все компромиссы для того, чтобы состоялось очередное освобождение политзаключенных и заложников. Мы готовы отдать Российской Федерации более 20 россиян, осужденных в Украине, для освобождения политзаключенных Кремля. Мы готовы отдать России через процедуру помилования более 60 сепаратистов, причастных к преступлениям против Украины, для освобождения наших военных и гражданских, в том числе – журналиста Станислава Асеева, с оккупированной территории Донецка и Луганска», – отметила Геращенко.

Она также напомнила, что украинская сторона неоднократно включала имена военнослужащих, находящихся в плену, в списки, которые обнародовались на переговорах в Минске.

«Я хочу ответственно подчеркнуть, что все наши военнослужащие – и Сергей Глондар, и Александр Кориньков, и Богдан Пантюшенко, и Деев, и Иванчук и Орищук, и другие – были во всех наших списках, которые мы подавали в течение этих лет на минских группах с требованием немедленно их освободить. И вот у меня впечатление, что вторая сторона, осознавая героизм этих людей и наблюдая, как мы за них боремся, наоборот, создает препятствия в освобождении тех, кто очень важен для Украины», – сказала Геращенко.

Аналогичной, по ее словам, является ситуация с освобождением журналиста Станислава Асеева.

«Как только боевики подтвердили, что они удерживают его незаконно в тюрьме, сразу он был включен в список. Мы очень боролись, чтобы и Станислав, и женщины, которые незаконно находятся в тюрьме ОРДЛО, в первую очередь наши военные, были включены в Список 27 декабря 2017 года. Не по украинской вине они были вычеркнуты, и это абсолютно ужасная история», – добавила первый вице-спикер.

«Укринформ»