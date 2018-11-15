Россия заявил о своем полном «суверенитете» над Керченским проливом

Такое заявления сделала спикер внешнеполитического ведомства России Захарова в «ответ» на украинский закон о расширении контролируемой морской территории.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что закон о расширении контролируемой Украиной морской территории «не может распространяться на Азовское море и Керченский пролив». Такое заявление сделала 15 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует украинское информагентство «УНИАН» со ссылкой на собственного корреспондента.

«Вопросы о разграничении прилегающих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие многосторонние договоры», – сказала Захарова.

Она добавила, что Керченский пролив «находится под полным суверенитетом России как единого прибрежного государства», а Азовское море является «общими внутренними водами России и Украины».

На сайте Министерства иностранных дел России пока не публикуют заявление Захаровой.

В Украине пока не комментировали заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Верховная Рада 8 ноября поддержала в первом чтении проект закона о прилегающей зоне Украины. Как сообщила автор документа, народный депутат Ирина Фриз, законопроект позволит установить прилегающую зону Украины в 24 морские мили на Черном море.

Ирина Фриз напомнила, что подобная возможность предусмотрена Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, которую Верховная Рада ратифицировала в июне 1999 года.

В октябре 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе обсудил вопросы взаимодействия Украины и НАТО в Азово-Черноморском регионе.

Азовское море стало в последнее время местом многочисленных провокаций со стороны российских силовиков, в первую очередь пограничников, которые задерживают суда, направляющиеся в украинские порты или из них.

Европейский парламент 25 октября осудил действия России в Азовском море и Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста, и призвал усилить санкции в отношении России.

«УНИАН»