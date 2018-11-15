В оккупированном Крыму обнародовали новые подробности «дела крымского диверсанта» Машарипова

По утверждению российской пропаганды «СБУ регулярно забрасывает в Крым диверсионные группы задач которых вредить России».

В Крыму продолжают пропагандистски раскручивать «дело крымского диверсанта» Юнуса Машарипова. На подконтрольном оккупационным властям России телеканале вышел «специальный репортаж» местной пропагандистки Анастасии Соленик.

Редакция продемонстрировал кадры допроса «диверсанта», связывая его дело с другим «диверсантом» – харьковчанин Геннадием Лемешко.

«Мужчина разбрасывал шприцы по пляжам, поджигал лес и распространял антироссийские листовки. Все указания получал от запрещенного в России Меджлиса и службы безопасности Украины. Уникальная информация и главные подробности вербовки идейных террористов, ратующих за возвращение Крыма Украине», – сообщается в «репортаже».

Ялтинский городской «суд» вынес Юнусу Машарипову приговор за незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывного устройства и взрывчатых веществ.

«Крым 24»