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Новости

В России уволили после корпоратива целый отдел полиции скрытого наблюдения

Телеканл «360»
15 ноября 2018

Во время проведения корпортива в поздравительном адресе было «рассекречено» полное название этого отдела.

В Ростовской области России уволили сотрудников отдела полиции скрытого наблюдения после того, как во время корпоратива ведущая по просьбе силовика поздравила отдел, объявив перед выступлением его полное название, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил об этом телеканал «360».

Инцидент произошел 10 ноября во время празднования Дня сотрудника органов внутренних дел России. Полицейские названного отдела устроили корпоратив в одном из ресторанов.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении издания, видно, как артист вышел на сцену, собираясь выступить с песней. Ведущая зачитала поздравление, в котором полностью прозвучало название секретной части — скрытого наблюдения № 2 оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области.

Телеканл «360»

Tags: полиция, регионы, Россия, Ростов-на-Дону

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