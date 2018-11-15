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Новости

Женщины-организаторы «референдума» о независимости «ЛНР» избежали сурового наказания

Прокуратура Луганской области
15 ноября 2018

Одна из осужденных была «председателем избирательной комиссии», а другая – «членом избирательной комиссии». Их приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Беловодский райсуд Луганской области приговорил двух женщин, проводивших «референум» за «ЛНР» в 2014 году, к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком, сообщает прокуратура Луганской области.

«Приговором … участницы «референдума» признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК, и приговорены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком», – говорится в сообщении.

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Досудебное следствие установило, что весной 2014 года две жительницы с. Верхнебогдановка Станично-Луганского района согласились принять участие в проведении так называемого «Референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности «ЛНР».

«Указанные лица в помещении местного Дома культуры разместили избирательные урны и кабинки для голосования, столы для «членов избирательной комиссии» – организовали работу избирательного участка с целью проведения незаконного «референдума» о создании так называемой «ЛНР», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения псевдореферендума одна из жительниц выполняла функции «председателя избирательной комиссии», а другая – «члена избирательной комиссии».

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Сообщается, что подозреваемые полностью признали свою вину, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и разоблачению других соучастников.

Прокуратура Луганской области

Tags: ОРДЛО, Россия, суд, Украина

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