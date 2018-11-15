Украина будет вводить санкции против организаторов «выборов» в ОРДЛО

В настоящее СНБО составляет списки лиц причастных к организации и проведению фейковых «выборов» в ОРДЛО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины работает над санкциями в отношении руководителей и организаторов «выборов» на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской области. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил об этом на брифинге, передает «Левый Берег».

«СНБО работает над санкциями против тех, кто был руководителем и организатором фейковых выборов. Я не исключаю, что в этом списке будут и представители отдельных Европейских стран, которые из провокационных побуждений делали вид, что они наблюдают за фейковыми антизаконными выборами на оккупированной территории», – сказал Турчинов.

На данном этапе СНБО формирует санкционный список.

Напомним, на прошлой неделе, 9-11 ноября, боевики «ДНР» и «ЛНР» заявили о проведении выборов главарей своих организаций. Уже утром 12 ноября боевики назвали имена «победителей» – это Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее СНБО уже ввел санкции в отношении российских компаний и физических лиц, причастных к оккупации ОРДЛО и Крыма.

«Левый Берег»