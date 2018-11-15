Павел Гриб не признал своей вины и отказался от дачи показаний в «суде»

В России началось «судебное» следствие по делу похищенного и незаконно удерживаемого украинца Гриба.

Политзаключенный в России украинец Павел Гриб не признал своей вины по обвинению в терроризме и отказался давать показания. Информацию об этом распространило российское агентство «Интерфакс-Юг».

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал судебное следствие по делу Гриба, несмотря на несогласие подсудимого.

Павел Гриб находится в российских тюрьмах больше года. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, когда направлялся в гости к девушке, с которой познакомился по интернету. В Беларусе юношу задержали и доставили в Россию, где обвинили в подготовке террористического акта.

Гриб арестован до 24 апреля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за продления ареста, но не получило никакого ответа.

«Интерфакс-Юг»