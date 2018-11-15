Путин не видит смысла во встречах в «нормандском формате» до выборов в Украине

При этом нацлидер России обвинил Украину в «нежелание выполнять» Минские договоренности.

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными встречи в «нормандском формате» до выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта. Путин сообщил об этом на брифинге для российским масс-медиа, передает пресс-служба Кремля.

«Встречаться в «нормандском формате» в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине, более или менее бессмысленно, потому что вообще до сих пор сегодняшние украинские власти не проявили желания выполнять Минские соглашения, они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей, ничего не происходит», – заявил Путин.

«Даже закон об особом статусе Донбасса, который принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это ключевой элемент урегулирования. Нет, как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения Минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого предпочитает никто не замечать», – добавил он.

Путин рассчитывает, что победитель выборов будет договороспособным.

«Мы, кстати говоря, в любом случае будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми», – сказал он.

Напомним, что «нормандская четверка» – формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Последний саммит «нормандской четверки» состоялся еще осенью 2016 года.

Пресс-служба президента России