Дети хором закричали: «Король-то голый!», – Эйдман

В России дети оказались смелее взрослых. Именно дети не стесняются своего негативного отношения к Путину и готовы подвергнуть остракизму его репутацию «национального лидера».

Пока российский диктатор ездит по миру, пытаясь унизить опозданиями других глав государств, в России дети пишут мелом на доске уже не «Мама мыла раму», а «Путин – вор». Звучит, как «дважды два – четыре». И, видимо, именно так и воспринимается российскими школьниками. Не новость, что этот секрет Полишинеля знают в России даже дети. Новость, что дети не боятся говорить о нем вслух, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Как сообщает «Дождь», поводом для этого челленджа стал случай в красноярской школе, где учительница сообщила школьникам о том, что за такую надпись «в советское время был бы расстрел». После этого фотографии с надписями на досках начали публиковать в комментариях к публикации «Сталингулаг» во «ВКонтакте». К челленджу присоединилась школа в городе Гусиноозерск в Бурятии, школа в Краснодаре, Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде и др.

Дети хором закричали: "Король-то голый!"Пока российский диктатор ездит по миру, пытаясь унизить опозданиями других глав… Опубліковано Игорем Эйдманом Четвер, 15 листопад 2018 р.

Диктатор, над которым глумятся дети собственной страны, обречен. Он подобен дереву, лишенному корней.

С виду оно вполне уверено стоит на земле, но обречено упасть при первом же сильном порыве ветра.

По миру ездит не реальный Путин, а миф о сверхпопулярном и всесильном диктаторе. Такого Путина уже нет.

Диктатор проиграл борьбу за новое поколение россиян. Оно презирает его и глумится над ним. А значит у Путина и его режима нет будущего.

Игорь Эйдман, Facebook