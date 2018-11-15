Война за Пыню. Любят ли россияне Путина

В России пару дней назад произошло мелкое, но, как мне кажется, показательное событие.

В далекой захолустной Перми привязали к столбу одетого в тюремную робу Владимира Путина с надписью «вор» на лбу. В этот раз, правда, у столба оказался не сам президент РФ, а всего лишь его чучело, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Но все равно, даже в Москве такие акции проходят нечасто, а в провинции – и подавно. Еще один момент: прохожих это чучело не возмущало, никакого сочувствия к Путину они не демонстрировали. Более того, все смеялись и фотографировались с чучелом.

Когда эту инсталляцию увидели полицейские, они пришли в ужас и начали задерживать тех, кто фотографировался с привязанным к столбу псевдопутиным. Потом, правда, отпустили, поскольку так и не придумали, в чем их можно обвинить.

Впрочем, дело все равно завели. И даже арестовали одного из сотрудников местного штаба Навального – Александра Шабарчина. И поскольку он формально никаких преступлений не совершал, власти решили отправить его в армию – сейчас он в военкомате. Сам он говорит, что не проходит по здоровью, но его, думаю, запросто там вылечат.

Как бы то ни было, в этой акции был один забавный момент: ещё одна надпись на чучеле Путина гласила: «Военный преступник Пыня В.В.» В Украине этот мем не очень известен, тут Путина чаще называют «ла-ла-ла». В российском же интернете за Пыню шла настоящая война между сторонниками и противниками Путина.

Ватные блогеры по заказу Кремля придумали собирательный образ своего врага – ничтожного, жалкого, изнеженного интеллигента, висящего на шее у родителей без любви и без работы. Назвали его «Пыня» и вложили огромные деньги в раскрутку этого образа сторонники оппозиции. Но что-то пошло не так. Создатели мема наделили его лицом, очень похожим на президентское. Да и имя «Пыня» созвучно фамилии «Путин». В результате образ мерзкого, гадкого и бесполезного паразита, в который вложены деньги Кремля, приклеился к его хозяину.

Оппозиционеры стали называть «Пыней» Путина, что вызвало дикую, безумную ярость кремлевских блогеров и политтехнологов. У них угнали образ, над которым они кропотливо работали несколько лет.

На просторах интернета долго шла война за Пыню. Любители Путина все мечтали вернуть ему изначальное значение и даже обвиняли Украину в воровстве Пыни. Но акция в Перми уже окончательно приклеила это прозвище к российскому президенту. Теперь для всех россиян он будет Пыня В. В. – вор и военный преступник.

Эта новость была бы неполной без последней информации о так называемых выборах в России. В далекой Хакасии, где Монголия ближе Москвы, этот самый Пыня потерпел очередное крупное поражение. Все усилия власти по недопущению победы кандидата-коммуниста провалились.

Не помогает уже ни пропаганда, ни огромные деньги, ни массовые фальсификации, ни столичные политтехнологи. В провинции народ все больше и больше ненавидит власть. И я думаю, что это очень хорошо.

Иван Яковина, «Новое Время»