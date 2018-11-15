В Киеве совершено нападение и попытка поджога Андреевской церкви

В Киеве совершено нападение с попыткой поджога Андреевской церкви, переданной недавно Константинопольскому патриархату. В результате нападения пострадал священнослужитель Киевского патриархата.

Около 7:20 утра 15 ноября неизвестные бросали «коктейли Молотова» в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожара не произошло, вреда не нанесено, но от действий нападавших пострадал священник Киевского Патриархата – комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик, сообщил на свое странице официальный представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

«Видим, что приспешники Москвы пытаются «прозрачными намеками» пугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство», – отметил архиепископ.

ОНОВЛ. Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали «коктейлі Молотова» в двері стилобату (будинку-фундаменту)… Опубліковано Євстратієм Зорею Середа, 14 листопад 2018 р.

«Однако как мудро говорил Святейший Варфоломей в глаза московитам «Вселенский Патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз», – подчеркнул Евстратий Зоря.

Информационное агентство «Киев Оперативный» сообщает, что Национальная полиция Украины проводит оперативно-следственные действия по розыску и задержанию хулиганов совершивших нападение на храм.

Сьогодні зранку, близько 07:20, двоє невідомих намагалися підпалити Андріївську церкву, а саме — кидали пляшки із… Опубліковано Киев Оперативный Середа, 14 листопад 2018 р.

Буквально накануне нападения экс-пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП, протоиерей Георгий Коваленко заявил в эфире «Радио Свобода», что объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля, может состояться 22 ноября.

«Мы в переходном периоде. Московский патриархат определился и в целом, и в Украине. Стоит подождать. Нам обещают объединительный собор 22 ноября. Не знаю, насколько это реально», – сказал Коваленко.

На реплику ведущего, что ранее дата собора не называлась, протоиерей ответил: «Да, это одно из предположений – 21-е, 22-е…».

Коваленко заявил, что согласно церковных правил и традиций, любое решение священноначалия должно быть принято или не принято в том числе духовенством и верными.

«Все поместные церкви будут пытаться сделать все, чтобы этот конфликт не вырос на общемировой уровень, поэтому будут поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, и в этом процессе, скорее, будут пытаться решать собственные вопросы, чем блокировать или помогать кому-то из участников процесса», – заявил он.

Также бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП прояснил свой нынешний статус. Он называет себя клириком УПЦ.

«То, что я не принадлежу к Московскому патриархату, я заявил еще в 2014 году», – сказал Коваленко.

Евстратий Зоря, в свою очередь назвал дезинформацией слухи о возможном проведении объединительного Собора 22 ноября и призвал ждать официального объявления, написав об этом в Facebook.

Представитель Украинской православной церкви подчеркнул, что уже не раз встречал различные сообщения о возможной дате проведения Собора. Он предполагает, что распространяют это представители «московской дезинформации», чтобы апеллировать к несостоявшемуся Собору в якобы назначенное время.

Евстратий Зоря сделал акцент на том, что дата Собора будет объявлена официально.

«Эту технологию с десяток раз уже было использовано до сих пор. Помните? – «Синод перенесено», «представители Константинополя отказались ехать в Украину», «Томоса не будет», «украинский вопрос отложили», – привел некоторые примеры Зоря.

Про дату Об‘єднавчого Собору1. Дата Собору буде оголошена офіційно. Доки вона офіційно не оголошена — по суті дати… Опубліковано Євстратієм Зорею Середа, 14 листопад 2018 р.

Священнослужитель призвал «не сеять безосновательные ожидания – чтобы потом так же безосновательно не распространялась «измена».

Он пояснил, что в тот момент, когда станет известно об официальной дате проведения Собора, будет понятно, что подготовительный процесс полностью завершен.

«Сейчас подготовка продолжается – хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстро достичь успешного завершения – томоса об автокефалии», – резюмировал священнослужитель.

Он также призвал украинцев молится Богу «за успех доброго дела и за вразумление тех, кто сейчас ей препятствует», вместо того, чтобы распространять слухи.

«Украинско-Российское обозрение»