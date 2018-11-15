Украина «снова» замерзнет, в России радости нет предела, – Цимбалюк

Российская пропагандистская машина продолжает свою работу. Во время вчерашнего снегопада снова отряхнули от нафталина тему «Украина замерзнет».

Истерика и восторг в связи со срывом отопительного сезона в ряде украинских городов захлестнула российский телевизор. От волнения по традиции забыли вспомнить о ситуации у себя в России, все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Тема действительно вызывает радостную эйфорию у российской аудитории и отвлекает «дорогих» россиян от насущных проблем адского быта. Не говоря о том, что это позволяет скрыть разоблаченные махинации «Газпрома» на украинском газовом рынке.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»