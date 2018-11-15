В Молдове ликвидировали военное формирование связанное с террористами ОРДЛО

Военное формирование, связанное с террористами «ЛДНР», было ликвидировано Службой информации и безопасности Молдовы.

Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы провели спецоперацию по обезвреживанию незаконной военной группировки, связанной с террористми на востоке Украины. Как сообщается на сайте ведомства, наблюдение за группировкой велось в течение года. Помимо прочего, правоохранители собирали доказательства связи с наемниками из восточных областей Украины.

Незаконное военное формирование скрывало свою истинную деятельность, прикрываясь проведением военно-тактических игр на территории одного из заброшенных военных полигонов на окраине Кишинева.

У членов группировки правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, военное обмундирование, самодельные взрывные устройства, устройства GPS. Также обнаружено военное обмундирование и отличительные знаки, используемые наемниками на Донбассе.

Следственные мероприятия продолжаются.

Служба информации и безопасности Молдовы