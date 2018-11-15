123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В Молдове ликвидировали военное формирование связанное с террористами ОРДЛО

Служба информации и безопасности Молдовы
15 ноября 2018

Военное формирование, связанное с террористами «ЛДНР», было ликвидировано Службой информации и безопасности Молдовы.

Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы провели спецоперацию по обезвреживанию незаконной военной группировки, связанной с террористми на востоке Украины. Как сообщается на сайте ведомства, наблюдение за группировкой велось в течение года. Помимо прочего, правоохранители собирали доказательства связи с наемниками из восточных областей Украины.

Незаконное военное формирование скрывало свою истинную деятельность, прикрываясь проведением военно-тактических игр на территории одного из заброшенных военных полигонов на окраине Кишинева.

У членов группировки правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, военное обмундирование, самодельные взрывные устройства, устройства GPS. Также обнаружено военное обмундирование и отличительные знаки, используемые наемниками на Донбассе.

Следственные мероприятия продолжаются.

Служба информации и безопасности Молдовы

Tags: донбасс, Молдова, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены