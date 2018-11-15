Германия призывает Украину закрыть сайт «Миротворца»

Берлин вновь призвали Киев предпринять действия для закрытия сайта, на котором размещены списки антиукраинских деятелей. Недавно в списки попал и экс-канцлер Герхард Шредер.

Министерство иностранных дел Германии повторило призыв закрыть сайт «Миротворец» после появления на нем имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в перечне «антиукраинских» деятелей, сообщает «Deutsche Welle».

«Мы осуждаем этот список. Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для закрытия работы этого сайта», – сообщает пресс-служба немецкого МИД в Берлине 14 ноября.

В министерстве также отметили, что Киев объясняет дальнейшую работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.

На самом сайте «Миротворца» Шредера обвиняют в «попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдание вооруженной агрессии России против Украины». Экс-канцлер попал в список в этом месяце после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексия Крыма – «реальность, с которой нам когда-нибудь придется смириться».

Бывший канцлер Германии является личным другом президента России Владимира Путина.

Государства ЕС озвучили требование к Киеву закрыть сайт «Миротворец» в мае 2016 года, когда на нем были обнародованы списки журналистов, в том числе западных, которые, выполняя профессиональные обязанности, вынуждены были получать аккредитацию от группировки «ДНР». Во время скандала с обнародованием данных журналистов сайт объявил о своем закрытии, но впоследствии решил возобновить работу.

Центр «Миротворец» является общественной организацией и известный сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживают. Соответствующую информацию об этих лицах «Миротворец» публикует на своем сайте в разделе «Чистилище».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

«Deutsche Welle»