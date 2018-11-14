Пострадавшие в Керченской бойне до сих пор остаются на стационарном лечении в различных клиниках

Более полутора десятка раненых и травмированных в Керченской бойне остаются на стационарном лечение в различных клиниках Крыма и самой России. О состоянии этих пострадавших ничего не известно.

В больницах оккупированного Россией Крыма, а также Краснодарского края и Москвы находятся 16 пострадавших в результате взрывов и стрельбы в Керчи, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные российских СМИ.

«Всего в больницах на данный момент остаются 16 человек, из них в Крыму шесть – трое в Симферополе и трое в Керчи. В Москве и на Кубани – 10 человек», – сказал замминистра здравоохранения полуострова Николай Деркач.

На сайте российского Минздрава Крыма нет информации о состоянии пострадавших.

Кроме того, оккупационные власти Крыма утверждают, что выплатили компенсации всем пострадавшим во время нападения на политехнический колледж. В то же время в российских СМИ родственники пострадавших заявляли, что испытывают финансовые трудности, так как не получили никакой помощи. В частности, такое заявление сделал отец пострадавшей студентки Юрий Калиниченко.

Напомним, 17 октября 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует как террористический акт взрыв в политехническом колледже в Керчи.

«Радио Свобода»