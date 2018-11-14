ЕС не признает российское «представительство Крыма» в Брюсселе

Россия пообещал открыть «представительство Крыма» в Брюсселе. В ответ на это в ЕС заявили о категорически неприемлемом признание такой структуры.

Европейский союз не собирается признавать никакие представительства аннексированного Крыма, которые планирует открывать Россия. Позицию Брюсселя сообщило «Европейской Правде» Представительство ЕС в Украине.

«ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, позиция ЕС понятна: мы не признаем и не будем признавать так называемые самоназванные представительства нелегально аннексированного Крымского полуострова и не хотим никоим образом сотрудничать с такими организациями», – говорится в сообщении.

Ранее российское издание «Известия» сообщило, что в следующем году Москва хочет открыть в Брюсселе «представительство Крыма», которое «будет продвигать интересы» полуострова и бороться с санкциями.

По информации издания, создана рабочая группа, которая займется открытием организации в Брюсселе. В нее вошли европейские политики.

«Представительство» хотят внести в реестр лоббистских групп в структурах ЕС. Были ли уже осуществлены конкретные юридические действия в этом направлении, издание не сообщает.

Сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров заявил, что организацию планируют основать в первой половине 2019 года.

«Организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе», – сказал он.

В рабочую группу вошел бельгийский депутат Филипп Девинтер. По его словам, инициатива «направлена ​​на преодоление режима санкций».

«Европейская Правда»