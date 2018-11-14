Очучхение полной неадекватности или как РФ превращается в Северную Корею, – Муждабаев

Последнее событие произошедшее в России поражает своей полной абсурдностью. Кафкинский сюжет финального очучхения Россия…

Кампания «всенародного сбора» 22,5 млн рублей для «выкупа» одного интернет-журнала из кровавых лап путинского Роскомнадзора окончательно доказала, что РФ – как тут говорят, фсьо, даже в своей условно «либеральной», антипутинской части. Это в прямом смысле слова умопомрачительная афера.

К чему она в ближайшем будущем приведет? К окончательной утрате доверия к оппозиции и к «оппозиционной» журналистике в РФ как таковой. К дискредитации на уровне даже не явлений, а смыслов.

К чему она уже привела? К осознанию внешними наблюдателями давно спрогнозированного мной факта: РФ неуклонно превращается в Северную Северную Корею. Т.е. в территорию, которая и вроде не за забором, но уже живет своей особой внутренней жизнью, до конца понять которую постороннему не дано.

Именно такое складывается очучхение. У большинства атрофирована элементарная логика, а причинно-следственные раздавлены, как санкционные помидоры, и восстановлению, похоже, не подлежат. Современные россияне в массе своей поймут, в каком перевернутом мире жили, лишь после полного падения и демонтажа рейха.

А до этого будут дальше и дальше уходить от реальности, замыкаясь в «особом мире». Погружаясь всем обществом – палачи вместе с жертвами, – теперь уже не в стокгольмский, а в российский синдром.

Айдер Муждабаев, YouTube