Портников: Украинская православная церковь Московского патриархата – русская церковь

Вчерашний скандал со срывом встречи иерархов УПЦ Московского патриархата с президентом Украины Петром Порошенко – свидетельство того откровенного непонимания ситуации в нашей стране, которую уже первый год демонстрирует Москва.

Потому что ясно, что пойти на срыв встречи руководство УПЦ МП могло только после жесткого указания, полученного от своего собственного руководства – Московского патриархата. А патриархия, в свою очередь, вряд ли решилась бы на такое указание без консультаций с администрацией президента России. Когда речь идет о чужих землях, Путин и Кирилл действуют в «симфонии», пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Однако вместо симфонии вышла какафония. Если бы запланированная встреча состоялась, она вряд ли повлияла бы на актуальную позицию еписокопата УПЦ МП по отношению к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Однако позволила бы этому же епископату продемонстрировать уважение к Украинскому государству, заявить, что УПЦ МП – украинская церковь.

А вместо этого был наспех – и судя, по этой поспешности, обманом – созван собор для осуждения матери-церкви, Константинопольского патриархата. И на этот нецерковный поступок решились клирики, которые после восстановления канонической территории Константинополя являются его священниками, которые ради спасения своих верующих обязаны ожидать дальнейших указаний от Вселенского патриарха, а не отрекаться от него! Какое самодовольство!

Этот обман – как и сам срыв встречи с президентом — продемонстрировал то, что мы знали и без демарша московских церковников. УПЦ МП – русская церковь. И ее епископату наплевать не на президента Украины, не на Константинопольский патриархат, не на автокефалию. Ее епископату наплевать на Украину.

С высокой кремлевской колокольни.

Виталий Портников, «Espreso.TV»