Российский гоп-стоп. Как «оппозиция» прогнулась под власть

За трое суток на штраф журналу Нью Таймс было собрано двадцать пять миллионов рублей. Двадцать пять миллионов, чтобы отдать их Роскомназору прямо в рученьки.

Это такая борьба с Путиным там считается. Я сейчас даже не буду о том, на что такую сумму хрен когда в России соберешь – скажем, на тех же политзаключенных, пишет Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале «Babchenko».

Вот попробуйте собрать на Сенцова с Кольченко и Балухом, которых страна этих борцов с путинизмом с вывихнутыми мозгами захватила в плен и отправила на пытки в гулаг. Да хрен там.

Несколько сот тысяч – уже достижение. Да и этого нет. Про помощь Украине я вообще молчу. От сбора для Украины – хоть на что, хоть медикам, спасать жизни, даже не на армию – там шатаются, как черт от ладана.

Я сейчас исключительно про логику.

Дорогие мои друзья. Знаете, что вы сейчас только что сделали?

Вы только что легитимизировали штрафы в десятки миллионов.

Гопники потребовали с дурачка ботаника принести им папин автомобиль. А он взял, и принес. Да еще и гордится – это моя победа!

Следующий штраф будет тридцать миллионов.

Мои поздравления.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»