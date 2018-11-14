123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Российский гоп-стоп. Как «оппозиция» прогнулась под власть

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»
14 ноября 2018

За трое суток на штраф журналу Нью Таймс было собрано двадцать пять миллионов рублей. Двадцать пять миллионов, чтобы отдать их Роскомназору прямо в рученьки.

Это такая борьба с Путиным там считается. Я сейчас даже не буду о том, на что такую сумму хрен когда в России соберешь – скажем, на тех же политзаключенных, пишет Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале «Babchenko».

Вот попробуйте собрать на Сенцова с Кольченко и Балухом, которых страна этих борцов с путинизмом с вывихнутыми мозгами захватила в плен и отправила на пытки в гулаг. Да хрен там.

Путин в Гааге. Ихтамнеты против Кремля

Несколько сот тысяч – уже достижение. Да и этого нет. Про помощь Украине я вообще молчу. От сбора для Украины – хоть на что, хоть медикам, спасать жизни, даже не на армию – там шатаются, как черт от ладана.

Я сейчас исключительно про логику.

Дорогие мои друзья. Знаете, что вы сейчас только что сделали?

Статистика против романтики «русского мира». Сюрпризы ОРДЛО для России

Вы только что легитимизировали штрафы в десятки миллионов.

Гопники потребовали с дурачка ботаника принести им папин автомобиль. А он взял, и принес. Да еще и гордится – это моя победа!

Следующий штраф будет тридцать миллионов.

Дипломатия преступного мира. Западу следует пересмотреть свою политику в отношении России

Мои поздравления.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»

Tags: Аркадий Бабченко, политузники, Роскомнадзор, Россия, Украина, штраф

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены