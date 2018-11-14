Командование ООС проверило боеготовность штурмовой и армейской авиации

В ходе проведенной проверки был отработан подъем авиации в воздух по тревоги и нанесение ударов по учебным целям.

Руководство Операции Объединенных сил проверило готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации к выполнению задач авиаподдержки наземных сил. Соответствующий приказ дал Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что в ходе проверки отработаны удары по движущимся и неподвижным наземным объектам по целеуказаниям передовых авианаводчиков.

ООС. Перевірено готовність штурмової та армійської авіації. Відео ООС. Перевірено готовність штурмової та армійської авіації. Відео#ООС #операція_ОС_ЗСУ На виконання наказу Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, перевірено готовність чергових сил та засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань авіапідтримки наземних сил. Відпрацьовано удари по рухомих та нерухомих наземних обєктах за цілевказанням передових авіанавідників. Всі вказані цілі було умовно знищені — результати перевіркі оцінені на “відмінно”. Рухаємось далі!Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 13 листопад 2018 р.

В Минобороны сообщают, что все указанные цели были условно уничтожены, а результаты проверки оценены на «отлично».

Пресс-служба ООС