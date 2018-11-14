В Чехии премьер-министр может подать в отставку из-за «крымского скандала» с сыном

Сын чешского премьера Бабиша в интервью журналистам заявил, что его отец распорядился насильно вывезти его в оккупированный Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым из-за коррупционного расследования. Как пишет издание «Novinky.Cz», в среду социал-демократы проведут встречу с партией ANO и премьер-министром, чтобы услышать от него разъяснения относительно этих обвинений.

По информации СМИ, социал-демократы рассматривают вариант словацкой модели, когда премьер добровольно уйдет в отставку, а его заменит другой представитель ANO. Таким образом после ухода Бабиша его преемник с ANO сформирует новый кабинет на тех же основаниях, что и сегодня.

То же произошло в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка, когда премьер-министра и руководителя партии Роберта Фицо заменил его коллега по партии Питер Пеллегрини.

Если в ANO не согласятся на план социал-демократов, то последние не исключают возможности роспуска парламента, что приведет к досрочным выборам.

Оппозиционные партии Чехии призвали Бабиша уйти в отставку.

Председатель социал-демократов, министр внутренних дел и вице-премьер Ян Гамачек подчеркнул серьезность сложившейся ситуации, пишет издание «Novinky.Cz».

«Мы будем разбираться с этой ситуацией. Я поддерживаю контакт с премьер-министром, завтра проведем собрание коалиции. Мы будем требовать четких и конкретных ответов», – сказал он.

При этом Гамачек не исключил, что его партия выйдет из коалиции.

«Я не могу исключать каких-либо шагов и не могу прогнозировать, что будет с коалиционным правительством», – сказал он.

На скандал отреагировали и другие политические силы. В частности, было проведено обсуждение в парламенте.

Партия TOP 09 призвала премьера уйти в отставку, поскольку доверие к его правительству подорвано.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии требует объяснения ситуации и утверждает, что от ответов премьера будет зависеть ее поддержка правительства.

В евроскептической партии «Свобода и прямая демократия» заявили, что поддержат вотум недоверия правительству, если таковой будет инициирован.

Накануне стало известно, что сын чешского премьера Андрей Бабиш-младший в интервью журналистам заявил: в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования. Сын премьера обратился в полицию и заявил, что его похитили.

Об этом Бабиш-младший, который сейчас живет в Швейцарии, рассказал журналистам издания «Seznam Zpravy».

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурирует в так называемом деле «Гнезда аиста», касающемся махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решено было переоборудовать в люксовый конференц-центр «Гнездо аиста». Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

35-летний сын чешского премьера рассказал журналистам, его отец хотел скрыть его после громкого скандала. По его словам, он против своей воли оказался в оккупированном Крыму.

Ключевую роль в перемещении Бабиша-младшего в Крым сыграли супруги Протопоповы, которые работают на премьер-министра Чехии.

Дита Протопопова является советником Министерства здравоохранения и психиатром, лечившим Бабиша-младшего. Ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.

«Я боюсь этого человека. Его жена – психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли… Он сказал мне в Украине: «Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть», – рассказал Бабиш-младший.

Андрей Бабиш отрицает обвинения сына, заявляя, что тот душевнобольной и нуждается в присмотре.

По словам премьера Бабиша, информация о похищении его сына не соответствует действительности.

«Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии», — написал Бабиш в sms-комментарии изданию. Он добавил, что его дочь Адриана страдает биполярным расстройством.

Бабиш отрицает, что его сына кто-то похищал, отметив, что он уехал из Чехии добровольно.

«Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию. Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованная охота на мою семью, которая началась с момента моего прихода в политику», — отметил Бабиш.

Бабиш-младший называл свое пребывание в Украине «похищением» в электронном письме, направленном в прошлом году чешской полиции. Полиция подтвердила во вторник, что она расследует информацию СМИ и оценивает ее правдивость.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста», которое касается махинаций со средствами ЕС.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста» относительно махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр «Гнездо аиста». Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что «Гнездо аиста» принадлежит его детям.

«Novinky.Cz»