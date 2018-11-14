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Новости

Сторонники автокефалии из московского клира пожаловались Порошенко на давление со стороны своих иерархов

«Прямий»
14 ноября 2018

Опасаясь фактических репрессий со стороны своих епископов, клирики просят не раскрывать их имен. Они всецело поддерживают объединительный собор и обретения автокефалии.

Поддерживающие объединение Украинской православной церкви представители УПЦ МП заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают. Советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко об этом сообщил в эфире телеканала «Прямий».

По его словам, на встречу с Порошенко прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и создавать совместно эту церковь. Иерархи рассказали о безумном давлении, которое на них оказывается, поэтому, по их просьбе, сейчас не раскрывают их имен, отметил Павленко.

Однако, по его словам, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Во вторник днем ​​должна была состояться встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

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В это время в Киево-Печерской лавре Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины.

В УПЦ МП заявили, что президент Петр Порошенко отказался провести с ними встречу на территории Киево-Печерской Лавры.

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В Администрации президента сообщили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причин для отказа от встречи.

«Большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: место не подходит», – сообщили в Администрации.

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Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Прямий»

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Виталий Портников, Кирилл, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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