В Польше считают российскую агрессию против Украины угрозой национальной безопасности

Польша целиком и полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а агрессию России считают угрозой национальной безопасности.

Спикер Сейма Польши Станислав Карчевский заявил, что покушение на независимость и территориальную целостность Украины является покушением на безопасность Польши. С таким заявлением он выступил на межпарламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины в Вильнюсе во вторник, сообщает «Polskie Radio».

«Мы признаем нерушимими независимость и территориальную целостность Украины, а любое покушение на них – это покушение на нашу собственную безопасность», – сказал Станислав Карчевский.

Во время межпарламентской ассамблеи, которая завершилась во вторник, парламентарии Польши, Литвы и Украины обсудили вопросы безопасности, Восточного партнерства и пятой годовщины событий на киевском Майдане.

Делегации нарушили также вопросы гибридных угроз, борьбы с пропагандой и сотрудничества в военной и энергетической сферах.

Спикер ВРУ Андрей Парубий подчеркнул, что последствия от агрессии России в Украине почувствуют также те, кто имеет общую границу с Российской Федерацией.

«Эта агрессия может иметь много форм. Это может быть гибридная, энергетическая, экономическая, информационная, а также гуманитарная агрессия», – отметил Андрей Парубий.

Кроме того, Литовский Сейм принял резолюцию с осуждением проведения 11 ноября псевдовыборов на Донбассе.

За соответствующую резолюцию «О незаконных так называемых выборах на оккупированных Россией территориях Украины» Сейм проголосовал во вторник, сообщает «Delfi».

В документе утверждают, что «выборы» демонстрируют произвол России, оккупировавшей эти территории.

В резолюции Сейма говорится, что «голосование» организовано в то время, как Россия продолжает проводить интенсивные военные действия против Украины, а происходящее не имеет ничего общего со свободными и демократическими выборами.

За документ проголосовали в присутствии председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия и маршалка Сената Польши Станислава Карчевского. Они участвуют в заседании Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва.

«Polskie Radio»