Статистика против романтики «русского мира». Сюрпризы ОРДЛО для России

Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело после выборов в Донбассе. Оно открыто по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны», и организаторам и участникам выборов грозит пожизненное заключение.

Голосование в так называемых «ДНР» и «ЛНР» прошло в минувшие выходные. Там выбирали глав непризнанных «республик». Эти выборы не признают ни на Украине, ни на Западе. Так, в частности, США пообещали ввести новые санкции против России, которая это голосование поддержала. Как передает «КоммерсантЪ FM» журналист Виктор Лошак считает, что в том, как будет реагировать на выборы в Донбассе мир, Россию может ждать много сюрпризов.

После четырех лет существования де-факто в «ДНР» и «ЛНР» избрана власть. Денис Пушилин набрал 60,8 % голосов в Донецке, Леонид Пасечник в Луганске – 68,9%. Победили на выборах в парламенты и общественные движения, которые они возглавляют.

О ходе выборов уже было написано и сказано много. У допущенных к выборам в обедневшем Донбассе политиков был большой выбор средств для того, чтобы заманить людей на избирательные участки: на телефонные счета проголосовавших клали по 50-100 руб., всюду продавались подешевевшие вдвое продукты, бензин на заправках подешевел на 5-6 руб., на 10% подняли зарплаты бюджетникам.

Но если быть объективным, все эти «печеньки» для итогов голосования были лишними. Те, кто остался на этой территории, не уехав ни на Украину, ни в Россию, а цифра мигрантов с Донбасса в обе эти стороны оценивается приблизительно по миллиону, пришли на участки убежденными сторонниками независимости от Украины и в конечном счете воссоединения с нашей страной. Возможно, цифрам местных избиркомов и не хватает корректности, но если на похороны убитого лидера «ДНР» Александра Захарченко пришли 120 тыс. земляков, то в итогах голосования не стоит сомневаться.

Нужно сказать и о том, что Денис Пушилин за те несколько месяцев, что был главой республики с приставкой «и.о.», вполне заслужил у земляков права на главную должность.

Произошла массовая смена «полубандитов» во власти и, кстати, бегство их в Россию. Пушилин попытался вернуть бизнесу украденное у него, в частности, вернул владельцам рынки. Распущена созданная Захарченко, по сути, частная армия, декларировано прекращение незаконных арестов и содержание людей, как здесь говорят, «на подвале». Немало помогли победе Пушилина с Пасечником и настроения на Украине. Достаточно сказать, что по последним опросам, публикуемым киевским журналом «Фокус», почти половина граждан страны считает будто все, кто пророссийски настроен, должны убираться в Россию.

Все это так. Но мы живем в России и здесь к тому, что происходило и происходит в Донбассе, есть много вопросов. У нас очень велик уровень консолидации вокруг Крыма – 80% еще недавно считали, что Москва поступила правильно.

Но никогда и нигде не публиковались цифры о том, какова консолидация вокруг участия в войне в Донбассе, необходимости жертв там и колоссальных трат собственно на войну и содержание территорий. Романтика выветривается, когда статистика приводит цифры роста бедности в отечестве – 11% роста с 2014 года.

Москва открыла собственный бюджет для Донбасса, даже не объявив тем, кто его наполняет собственными деньгами, а какие у нас, собственно, цели? Мы мечтаем присоединить Донецк с Луганском, окончательно став мировыми изгоями? У нас есть ответ на возмущение европейских лидеров выборами, как акцией, ломающей минские договоренности? Россия казалась инициатором введения миротворцев в зону конфликта, а сейчас, по слухам, мы уже в этой идее разочаровались. У нас есть аргументы, чтобы объявить это своим партнерам?

Возможно, со временем мы собираемся вернуть Донбасс Украине без самого ценного, что там есть – людей? Рабочие и специалисты из Донбасса действительно прекрасное средство для того, чтобы хотя бы частично залатать нашу собственную демографическую дыру в 20 млн.

Во всяком случае, они куда ближе и понятней россиянам, чем гастарбайтеры из Средней Азии. Кстати, за рабочие руки из Украины у нас идет заочная конкуренция с Польшей, куда только в 2017 году уехало – внимание – 1,5% населения Украины.

К сожалению, все, что я сказал о Донбассе, требует понимания и некоторых других вещей. Мы бодримся и даже иронизируем над впавшим в антироссийскую шизофрению Западом, но есть ли у нас собственное понимание стратегии страны после того, как санкции могут перейти из стадии болезненных в стадию разрушительных? Как мы соотносим развитие собственной экономики и финансовой системы с тем, что поддерживаем в Донбассе?

Статью об итогах выборов в Донецке и Луганске «КоммерсантЪ» назвал «Донбасс переизбрался на прежние сложности». Очень точный заголовок.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»