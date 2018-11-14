Дипломатия преступного мира. Западу следует пересмотреть свою политику в отношении России

Европе следует пересмотреть свои оценки России, и начать отвечать на кремлевскую политику, так как она наиболее того заслуживает – пресекать преступления мафиозного картеля.

Российская внешняя политика формируется из причудливой смеси традиций коррумпированной бюрократии и преступного мира. Европейцы пытаются исходить в своих действиях из, мягко говоря, других представлений о реальности. Одни и те же вещи для Кремля и Европы имеют противоположное значение. Приведу несколько примеров, – пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook:

1. Путин систематически опаздывает и заставляет иностранных коллег себя ждать.

Европа: он – невоспитанный, не деловой человек, просто хам.

Россия: начальство не опаздывает, а задерживается. Раз мировые лидеры ждут Путина, значит он самый крутой. Своим опозданием он их символически унижает, показывает, что он выше всех.

Дипломатия преступного мираРоссийская внешняя политика формируется из причудливой смеси традиций коррумпированной… Опубліковано Игорем Эйдманом Вівторок, 13 листопад 2018 р.

2. Путин систематически врет, обманывает своих западных партнеров.

Европа: он – лжец, на его слово нельзя положится.

Россия: он – просто умный человек, разводит врагов, как лохов. Иначе нельзя – сожрут.

3. Путин угрожает, шантажирует партнеров.

Европа: он безумен.

Россия: он – крутой мужик, в мире все решает сила, пусть нас все боятся.

4. Западные политики склонны к компромиссу, пытаются договорится с Путиным.

Европа: они – молодцы, так и надо, политики должны быть гибкими и компромиссными.

Россия: они – слабаки и трусы, уступить – значит признать свою слабость. Мы им никогда не уступим.

Европейцы не понимают, что их пытаются опустить, дезориентировать, запугать, лишить воли к сопротивлению. Если бы мировые лидеры вместо того, чтобы глотать капли дождя вперемешку с унижением, просто сфотографировались без Путина, это навсегда отшибло бы у него желание пытаться унизить их своими опозданиями.

Европе необходимо изучить обычаи российского преступного мира. Без этого невозможно понять политику Кремля и научиться ей противостоять. Путина надо постоянно публично бить по лицу, только тогда он зауважает своих иностранных партнеров и будет с ними считаться.

Игорь Эйдман, Facebook