Донбасс переизбрался на прежние сложности. Московский взгляд на кремлевские манипуляции в ОРДЛО

В воскресенье в Донбассе прошли выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик («ДНР» и «ЛНР»). Еще до регистрации кандидатов никто не сомневался: победу одержат главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Москве выборы 11 ноября назвали необходимым шагом, на Западе же их осудили. И российские власти, и собеседники «КоммерсантЪ» из числа украинских и западных дипломатов признают, что урегулирование в Донбассе зашло в тупик, однако ответственность за это возлагают друг на друга. При этом Киев продолжает требовать введения в регион миротворцев ООН – президент Украины Петр Порошенко в воскресенье обсудил это с главами Франции и Германии, пишут на страницах «КоммерсантЪ» Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко и Анастасия Бойко.

На выборы как в театр

Несмотря на периодические обострения в зоне конфликта в Донбассе, в день выборов 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР» серьезных инцидентов не произошло. Центризбиркомы самопровозглашенных республик с самого утра отчитывались о «максимальной явке» и «очередях возле избирательных участков». Как сообщили в ЦИК «ДНР», уже в 14:00 явка составила 66%, а нарушения если и были, то минимальные. Были, правда, проблемы со связью: по всей «ДНР» не работал украинский оператор Vodafone, а в Торезе и Снежном – еще и местный оператор «Феникс». Министерство связи «ДНР» назвало это результатом «диверсии».

Власти «республик» действительно сделали все возможное для повышения явки. Различные меры по привлечению избирателей вроде ярмарок с дешевыми продуктами возле участков применялись в Донецке и ранее (например, на референдуме о независимости или на первых выборах главы в 2014 году). Однако на этот раз размах был совсем иной. Продукты повсюду продавались на 70% дешевле, беспроигрышные лотереи позволяли получить билеты в театр и карточки для пополнения счета мобильной связи.

Для детей, пришедших на выборы с родителями, организовали мастер-классы по рисованию и оригами, танцевальные и стихотворные флешмобы, а на участке в корпусе Донецкого национального медуниверситета предлагали бесплатно измерить артериальное давление. Группа студентов рассказала «КоммерсантЪ», что за голос на выборах им обещали поставить некоторые зачеты автоматом, а школьники – что за участие во флешмобах их ждут пятерки. Меры безопасности тоже были серьезными. На каждом участке стояли вооруженные люди в балаклавах.

Вопрос, за кого голосовать, для жителей республик практически не стоял. И в Донецке, и в Луганске конкурентами нынешних и. о. руководителей стали малоизвестные кандидаты. Оппозиционеры, которые могли бы составить реальную конкуренцию, в «ЛНР» свои кандидатуры не выдвигали, а в «ДНР» не были допущены к выборам.

В Донецке корреспонденту «КоммерсантЪ» не удалось встретить ни одного человека, который заявил бы, что голосовал не за Дениса Пушилина.

Большинство объясняли свой выбор тем, что просто не знают других кандидатов, а медсестры одной из донецких больниц рассказали: «Главврач собрал трудовой коллектив и спросил: «Надо ли объяснять, за кого ставить галочку?» Все сказали, что не надо, и так все понятно».

Хотя были и искренние сторонники нынешнего курса. «Да, мы сознательно идем голосовать за наше будущее,– сказала «КоммерсантЪ» семейная пара старше 50 лет.– Был Захарченко, теперь будет Пушилин. Если на него сделала ставку Россия, значит, нас могут признать наконец». Кроме Дениса Пушилина и Леонида Пасечника люди отдавали свои голоса проправительственным организациям «Донецкая республика» и «Мир Луганщине», которые выдвигали своих кандидатов в парламент.

Единственно возможным выражением недовольства был бойкот голосования. «Я не приду на выборы, потому что не хочу делать картинку для телевидения, что в Донецке все прямо за Пушилина»,– сказала «КоммерсантЪ» пенсионерка Марина.

Обстрел обвинениями

Реакция всех сторон на сам факт проведения выборов была не менее предсказуема. Если в Москве выборы поддержали, все западные страны и организации, такие как ОБСЕ и НАТО, раскритиковали голосование, назвав его угрозой мирному процессу. «Мы еще раз повторяем: Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично»,– заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решение о признании или непризнании Москва примет по итогам выборов. Депутаты Госдумы, посетившие выборы, высказывались более однозначно. «Голосование проходит в соответствии с международным законодательством и не противоречит минским соглашениям, а значит, его результаты должны быть приняты во внимание и справедливо заслуживают признания не только Россией, но и европейскими странами»,– заявил депутат и координатор интеграционного комитета «Россия–Донбасс» Андрей Козенко.

Представители Украины в минской контактной группе потребовали ее «немедленного внеочередного созыва», чтобы «провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе». Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези выразил «огромную обеспокоенность» голосованием. Решение о его проведении, по мнению дипломата, противоречит «букве и духу» минских соглашений.

Схожие заявления прозвучали и в Вашингтоне. На вопрос «КоммерсантЪ», что могла бы сделать Россия, чтобы избежать дестабилизации, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ответил: «Лучшее, что могла бы сделать Россия,– это выполнить минские соглашения». «Это могло бы быть подлинное прекращение огня, вывод любых россиян с линии конфликта, вывод иностранных войск с Украины, расформирование ополчения,– сказал господин Волкер.– Этому могло бы способствовать соглашение с ООН о вводе миротворческой миссии». Все эти действия, по словам господина Волкера, не только «повысили бы уровень безопасности» в Донбассе, но и способствовали бы выполнению политических пунктов минских соглашений.

Прямо в день выборов в Донбассе президент Украины Петр Порошенко обсуждал введение миротворцев ООН в регион вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча прошла в рамках торжеств в честь столетия окончания Первой мировой войны, Владимир Путин во встрече господ Макрона, Порошенко и госпожи Меркель не участвовал, хотя был на том же мероприятии, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже. «По моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности минских соглашений»,– сказал господин Порошенко.

Зима близко, а мир – нет

Переговоры о вводе в Донбасс миротворческих сил ООН идут крайне сложно. В конце прошлой недели представитель Украины в международной рабочей группе по согласованию параметров будущей миротворческой миссии Евгений Марчук заявил, что участники последней встречи по этому вопросу «достигли компромисса примерно на 30%».

«Мы надеялись, что некоторые подвижки в мирном урегулировании могут произойти после президентских выборов в России,– говорит собеседник «КоммерсантЪ» в американском посольстве в Киеве.– Но этого не случилось. Сейчас есть ощущение, что Россия ждет выборов президента Украины, которые пройдут в марте следующего года. Тем временем наступает зима – самая сложная часть года с точки зрения гуманитарного кризиса».

В Москве к критике Запада относятся спокойно и понимают возможность еще большего обострения отношений. «Санкции со стороны стран Запада возможны. Они могут затруднить мирное урегулирование»,– ответил на вопрос «КоммерсантЪ» близкий к администрации президента РФ политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Однако в том, что даже в течение пятилетнего срока полномочий избранных в воскресенье глав «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе удастся прийти к мирному решению конфликта, господин Чеснаков не уверен. «Это зависит от выполнения Киевом минских соглашений»,– пояснил он.

Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко, Анастасия Бойко, «КоммерсантЪ»