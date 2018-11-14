Аэродромы для летающей кавалерии ВСУ. «Новый контур» армии на Азове

За последние несколько месяцев понемногу вырисовывается и новый контур реорганизации вооруженных сил. Причем явно «заточенный» на противостояние с Россией на азовско-черноморском направлении.

Так, уже заявлено о заключительной фазе формирования новой бригады морской пехоты ВМСУ на базе 137-го отдельного батальона морской пехоты с базированием в поселке Дачное (примерно в 30 километрах от Одессы). Специально для морских пехотинцев тут создается военный городок современного образца – с общежитиями улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитием для офицерского состава, спортивно-оздоровительным комплексом, медицинской частью, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Для того, чтобы усилить бригады в ее состав из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады передают 88-й отдельный аэромобильный батальон, который базируется в городе Болград все той же Одесской области.

Пока совершенно неясно, чем именно будет вооружена новая бригада – пока на редких кадрах мелькают все те же старенькие БТР-60ПБ, хотя не так давно командующий Корпуса морской пехоты заявлял о том, что основным БТРом станет БТР-70Ді. Не совсем ясна и штатная структура, которая, по всей видимости, будет подобна уже существующей 36-й бригаде.

Создание новой бригады вызвано крайней необходимостью, так как сейчас зона ответственности морской пехоты Украины – от Мариуполя до Болграда в Одесской области. А это около тысячи километров побережья Азовского и более 1700 км Черного морей. А его прикрывают всего одна бригада (36-я), состоящая из трех отдельных батальонов, а также одна отдельная артиллерийская бригада (с отдельными дивизионами реактивной и ствольной артиллерии в Очакове, Дачном, Белгороде-Днестровском и Алтестово).

Еще одной не менее важной новостью последнего времени стало формирование на Житомирщине отдельного танкового батальона Десантно-Штурмовой войск. Пока непонятно, будет ли это просто еще одно танковое подразделение и уже распределенные танки останутся в составе отдельных бригад. Однако отметим, что практика формирования танковых частей внутри каждой бригады изначально была не совсем правильной в плане технического и кадрового обеспечения. Хотя в целом уровень подготовки «крылатых танкистов» был достаточно высокий – они занимали призовые места на соревнованиях на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.

Создание единого подразделение на едином типе танков – а есть данные, что кроме Т-80 сюда будут переданы и шесть Т-84У – станет важным элементом общей стратегии развития Десантно-штурмовых войск. В целом такая практика в разрезе Национальной Гвардии Украины себя оправдала. Напомним, что ранее все танки (Т-64 различных модификаций), имевшиеся в частях НГУ, были сведены в отдельный батальон.

Вообще с танками в ВСУ происходит постепенный процесс стандартизации – те же Т-64БВ модернизируются уже по одному стандарту. Причем кроме установки цифровой радиоаппаратуры, новые танки получают тепловизоры, комплект спутниковой навигации. Пока не совсем ясно с новой динамической защитой отечественного производства, но это только вопрос времени.

Не менее важной задачей для вооруженных сил ныне является восстановление инфраструктуры. На фоне продолжающейся войны и необходимости снабжения огромной группировки на Донбассе тем не менее выделяются немалые средства как на создание новые военных городков с комфортабельными казармами, так и на восстановление аэродромной сети, в первую очередь на юго-восточном направлении.

Так, на днях начальник логистики Командования Воздушных Сил Украины Виктор Кириченко заявил, что возобновил свою работу военный аэродром «Долгинцево» вблизи Кривого Рога Днепропетровской области. Пока восстановлена только сама взлетно-посадочная полоса, однако в 2019 г. планируется построить магистральные дорожки и стоянки самолетов. Пока совершенно непонятно какая именно авиационная часть будет базироваться здесь.

Стоит напомнить, что аэродром «Долгинцево» был построен в 1950-х гг. и до 2000 г. являлся базой для 363-го полка военно-транспортной авиации. Впоследствии полк был расформирован, а сам аэродром в 2004 г. был передан в коммунальную собственность Кривого Рога.

Вообще стоит отметить, что в 1992 г. на территории Украины было 110 военных аэродромов, из которых 67 – с бетонным покрытием. Однако очень скоро ввиду невозможности поддерживать такое количество аэродромов они предоставлялись местным предпринимателям. Достаточно быстро аэродромы просто превратились в частную или получастную территорию. Плиты растащили на стройматериал, а некоторые арендаторы самовольно занялись на этих землях сельским хозяйством.

Только после оккупации Крыма и началом войны на Донбассе государство стало выделять средства на восстановление аэродромной сети. Однако движется этот процесс непросто, так как в среднем на один аэродром для приведения его в адекватное состояние требуется от семиста миллионов гривен (в ценах 2015 г.).

Но результаты есть – так, 10 ноября на новое место базирования на восстановленный аэродром Луцк прибыл первый истребитель МиГ-29 204-й Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина. Это подразделение до 2014 г. базировалось в Крыму на аэродроме Бельбек и фактически потеряло всю свою матчасть. Остатки бригады с весны 2014 г. базировались в Николаеве и только сейчас получили свой аэродром базирования.

В целом же можно говорить о том, что процесс модернизации вооруженных сил понемногу набирает обороты, однако все-таки сказываются как фактически военные действия на Донбассе, так и необходимость развития по всем направлениям. А средств для этого не хватает, даже при рекордных цифрах военного бюджета.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»