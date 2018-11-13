Московский патриархат начал агрессию на каноническую территорию Константинопольского патриархата

Вопреки всем канонам православия, к которым апеллирует сам Московский патриархат в Украине, он начал вторжение на каноническую территорию Константинопольского патриархата.

Московский патриархат приступил к решительным действиям на «канонической территории» врага – Константинопольского патриархата, причем в самом его сердце, в Константинополе (Стамбуле). Андрей Солдатов пишет об этом в статье «РПЦ вторглась в Турцию» в «Новой газете».

«11 ноября в храме святых Константина и Елены на территории генконсульства РФ присланный из Москвы священник Георгий Сергеев отслужил литургию в присутствии примерно 20 сотрудников консульства и прихожан. Раньше для подобных действия РПЦ испрашивала разрешения Константинопольского патриархата или откомандировывала своего священника в юрисдикцию Константинополя», – говорится в материале.

По логике РПЦ, которой она, в частности, руководствуется, отказываясь «отпускать» Украину, «канонические территории» являются незыблемыми и неприкосновенными, на одной территории может существовать лишь одна церковь. РПЦ, хоть и разорвала общение с Константинопольским патриархатом, но официально еще не провозгласила его еретическим или отпавшим от православия.

«Поэтому по учению самой же Московской патриархии ее действия выглядят как раскол и вторжение на «каноническую территорию» другой церкви», идет речь в статье.

«Этим Москва еще больше развязывает руки Константинополю для решительных действий не только в Украине, Беларуси или Молдове, чье подчинение Московскому патриархату исторически спорно, но и в самой РФ», – уверен автор.

В московских церковных кругах говорят о разном количестве своих прихожан в Турции – от 50 тысяч до 1 миллиона. При этом подчеркивают, что грекоязычная паства самого Константинопольского патриархата в этой стране не превышает 2 тысяч. Сначала Москва делала ставку на маргинальную Турецкую православную церковь, возникшую в 1920-е на волне турецкого национализма и создания республики. Но теперь говорить о ней перестали, рассчитывая получить разрешение турецких властей на создание в стране прямой юрисдикции РПЦ. Она будет открывать свои приходы в Турции «до тех пор, пока Константинопольский патриархат будет находиться в расколе», заявил в эфире канала «Россия 24» глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

Примечательно, что ни в одном из официальных документов РПЦ нельзя найти утверждения, что Константинополь ушел «в раскол» – ведь он всегда был самостоятельной церковью, причем «первой по чести» в православном мире, и не подчинялся какому-то другому патриархату, от которого мог бы «отколоться».

«Новая Газета»