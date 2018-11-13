В ноябре 2013 года полковник ФСБ Гиркин участвовал в реконструкции освобождения Киева от немецких захватчиков

Единственная фотография свидетельствующая об участие в данной реконструкции будущего реализатора планов российской агрессии против Украины была обнаружена в архивах «Цензор.НЕТ».

На фотографиях с реконструкции, посвященной шестидесятилетию освобождения Киева от немецких захватчиков, которая прошла в ноябре 2013 года на Троещине, запечатлен полковник ФСБ Игорь Гиркин. главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов написал об этом на своей странице в Facebook.

«Ноябрь 2013-го – полковник ФСБ Игорь Гиркин в Киеве, на Троещине, в урочище Сытняки принимает участие в военно-историческом фестивале «Даешь Киев!» (1-3 ноября 2013-го). На фото Артема Зубенко он стоит за копной сена, второй справа. Реконструкция была посвящена шестидесятилетию освобождения Киева от немецких захватчиков», – отметил журналист.

«По иронии судьбы, через три месяца Гиркин возглавил спецотряд ФСБ «Крым», принял участие в оккупации Крыма, а затем выполнил новую задачу – развязать войну на Донбассе. А тогда он держался в тени, среди множества фотографий не светился, в основных батальных сценах участия не принимал», – подчеркнул Бутусов.

«Так что если у кого-то есть его более четкие фото – найдите для истории», – попросил журналист.

Ноябрь 2013-го — полковник ФСБ Игорь Гиркин в Киеве, на Троещине, в урочище Ситняки принимает участие в… Опубліковано Юрієм Бутусовим Вівторок, 13 листопад 2018 р.

«Многие украинские реконструкторы, принимавшие участие в этом фестивале, пошли на фронт, и вступили в бой с гиркинцами на Донбассе. Игра стала реальностью. После 13-го года такие фестивали в Украине проводить перестали. И из-за Гиркина в том числе, таких фестивалей, наверное, уже никогда не будет снова», – добавил Бутусов.

Напомним, что сегодня прошел брифинг Игоря Гиркина, где он рассказал об итогах «выборов» проведенных в ОРДЛО. Российский террорист подчеркнул будущую роль Дениса Пушилина, как послушной марионетки Кремля. Он так же рассказал об особенностях предвыборной агитации на оккупированном Донбассе и особо отметил сценарии развития дальнейшей ситуации.

«Украинско-Российское обозрение»