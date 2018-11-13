Украинская православная церковь Московского патриархата держит в заложниках своих верующих, – Портников

Клир московского патриархата в Украине устроил новый демарш: по вине епископов была сорвана ранее запланированная встреча президента Порошенко с с церковными иерархами, где должны были быть обсуждены вопросы автокефлии.

Епископы подразделения Русской православной церкви в Украине – они предпочитают называть себя Украинской православной церкви, но мы-то знаем цену этого наименованию – сегодня элементарно «кинули» президента Украины, сорвали встречу, на которой должны были обсуждаться проблемы во взаимоотношениях государства с этой религиозной организацией. «Кинули», конечно, не очень по-церковному и не очень по-божески. Но для Русской православной церкви сойдет, пишет в своем Telegram-канале журналист Виталий Портников.

В Москве этот «кидок», конечно же, воспринимают как личный провал Порошенко и как демонстрацию «мужества» русских православных иерархов. Но на самом деле это совсем другой провал – провал самой возможности диалога Русской церкви и Украинской державы, демонстрация нарочитого неуважения и презрения к ее институциям.

Иерархи РПЦ в Украине могут позволить себе кинуть Порошенко, но не могут позволить себе кинуть своего настоящего президента – Путина, не могут подвести свое настоящее Отечество – «русский мир». И сегодня эти страдальцы на мерседесах в очередной раз это продемонстрировали.

Обидно только, что в заложниках своей зависимости от Москвы эти люди продолжают держать сотни тысяч украинских граждан, которые продолжают ходить к ним за словом Божьим, а не за демонстрацией лояльности к Путину. И этот грех использования чужих чистых душ иерархам РПЦ не простится.

Виталий Портников