Московский клир отказывается принимать участие создание автокефальной церкви

На прошедшем в УПЦ МП соборе было принято решение, в котором представители московского патриархата выразили свое нежелание участвовать в процессе создания автокефальной церкви.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви, говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, обнародованном 13 ноября 2018.

«Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне», – говорится в документе.

По мнению епископов УПЦ МП он «не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины».

«При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным», – отмечается в заявлении.

Пресс-служба УПЦ МП