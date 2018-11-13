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Новости

Московский клир отказывается принимать участие создание автокефальной церкви

Пресс-служба УПЦ МП
13 ноября 2018

На прошедшем в УПЦ МП соборе было принято решение, в котором представители московского патриархата выразили свое нежелание участвовать в процессе создания автокефальной церкви.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви, говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, обнародованном 13 ноября 2018.

«Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне», – говорится в документе.

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По мнению епископов УПЦ МП он «не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины».

«При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным», – отмечается в заявлении.

Пресс-служба УПЦ МП

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Кирилл, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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