Украинцы желают разнести собственное государство!?, – Бабченко

Смотрю я, смотрю… читаю, читаю… У меня такое ощущение, что последние несколько месяцев в Украине появилась новая национальная идея – как можно скорее разнести вдребезги свою только-только начавшую появляться государственность.

Вот прям соревнование началось по этому виду спорта. Кто быстрее наебнет страну. Какой-то морок напал на людей последние месяцы. Такое ощущение, что что-то лопнуло, и в головах моментально все обвалилось стремительным домкратом. Абсолютный хаос в размышлениях. Все в кучу, пишет Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале «Babchenko».

И на этом фоне – массированное, невероятное наступление популистов и сволочей всех мастей. Одни билборды чего стоят. Компромисс-компромисс-компромисс, мир-мир-мир, новая экономика, новый курс, газовый геноцид, злочинна влада.

Скажите, вот вы не замечаете, что их борьба с барыгами уже переросла в борьбу с государственностью? И на этом фоне – разъединение общества. Злость и нетерпимость к оппоненту.

Общественный дискурс сильно изменился. Очень сильно. В интервью вчера прочитал, что НГУ и ЗСУ готовы воевать как с внешним врагом, так и с внутренним.

Кремль сидит и аплодирует просто. Украинцы сами готовы уничтожать Украину – нам-то чего теперь напрягаться. Пусть воюют друг с другом. А мы потом войдем на руины и введем продразверстку.

К тому же опыт есть. Ровно сто лет назад все это уже было. Ровно сто. Ровно вот это же самое. Такое ощущение, что попал в почту Суркова и живу в плане «Шатун».

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»