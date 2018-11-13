Выборы в ОРДЛО. Что будет выжидать Путин?

Своими действиями Россия грубо нарушила минский процесс, что, в конце концов, может привести к его остановке вообще.

Никаких впечатлений от «выборов» в «ЛНР» и «ДНР» у меня нет. Изменят ли результаты ситуацию на Донбассе? Надеюсь, что нет, потому что изменения в этом случае могут быть только к худшему, пишет на страницах «Нового Времени» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Стратегия «новоизбранного» Дениса Пушилина известна давно – это МММ. А по его словам о том, что «теперь с «ДНР» придется считаться во всем мире», то его предшественник, к примеру, обещал прийти в Лондон. Результат известен. Поэтому поздравляю Пушилина – он пошел тем же путем. Куда ему и дорога.

Я думаю, что в связи с выборами в «ЛНР» и «ДНР» не следует ожидать эскалации на Донбассе. Путин будет выжидать результатов президентских и парламентских выборов в Украине. Сейчас его цель – или протолкнуть более лояльного к Кремлю президента за руль нашего государства, или по крайней мере засунуть в парламент большее количество прокремлевских агентов.

К сожалению, результаты выборов в «ЛНР» и «ДНР» могут повлиять на минский процесс. Своими действиями Россия грубо нарушила минский процесс, что, в конце концов, может привести к его остановке вообще. Я не имею в виду начало каких-то переговоров – никто с этими подонками, Пушилиным и Пасечником, за один стол садиться не собирается.

Я думаю, что в этой ситуации пока Украина делает все ей положенное, исходя из того, как активизировалась деятельность украинского МИД и президента. В конце недели в Вашингтоне состоится заседание Комиссии стратегического партнерства «Украина-США». То есть на всех внешних фронтах сейчас активно ведется работа и я убежден: дополнительные санкции против России будут.

Георгий Тука, «Новое Время»