Россия умудрилась на Донбассе провести полностью бессмысленную акцию называемую «выборами». Однако санкции будут продолжены до выполнения Россией всех условий для их снятия.

Россия привлекал избирателей на прошедших фейковых выборах, муссируя тему еще одного шага в сторону «интеграции» в Россию. Такое мнение высказал в ходе своего брифинга в агентстве «Национальная Служба Новостей» российский террорист Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом «Стрелков».

«Что касается цифр, то явка – нарисованная, на Донбассе не проживает 80% избирателей», – заявил российский террорист.

«По моим данным ажиотажа на выборах не наблюдалась», – добавил он.

По его мнению, вся агитация строилась на пророссийских настроениях определенной части избирателей. Многие жители оккупированной части Донбасса, по многочисленным утверждениям «Стрелкова» до сих желают вхождения этого украинского региона в состав России.

«Санкции против России будут продолжены. Повод всегда найдется», – подчеркнул террорист.

В тоже время, он отметил, что условием снятия санкций с России будет возвращение в состав Украины Донбасс, Крым и выплаты репараций.

«Национальная Служба Новостей»