Россия отказывается встречаться в Минске для обсуждения «выборов» на Донбассе

До сих пор от российской стороны не поступило ответа на предложение украинской стороны, обсудить «выборы» на Донбассе.

Украинская сторона направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за проведения «выборов» в ОРДЛО. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко сообщила об этом на своей странице в Facebook.

«Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины-РФ– ОБСЕ. Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, две стороны ТКГ – Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ – молчит, никакого ответа, видно, в угаре отмечают «результаты» марионеточного выборов», – написала она.

Українська сторона в ТКГ направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з… Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 13 листопад 2018 р.

Геращенко также сообщила, что проведением незаконных выборов на оккупированной территории Россия дискредитирует нормандский формат и минский процесс.

«Россия стремится разорвать Минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс – потому что это означает окончание таких мучительных санкций», – добавила вице-спикер Рады.

В ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 40 европейских стран осудили фейковые «выборы» на Донбассе. Кроме того, Госдеп США пообещал новые санкции против РФ из-за «выборов».

В Государственном департаменте США осудили «выборы» на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и заверили, что новые санкции против России будут усиливаться до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности, заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

«Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая проведенные 11 ноября фиктивные «выборы» в контролируемой Россией Восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках», – говорится в сообщении.

Нойерт подчеркнула, что США будут продолжать вводить санкции против РФ, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.

Во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 40 стран выступили с осуждением фейковых «выборов» на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает «Укринформ».

«Сегодня было единодушие в оценках. Была высказана позиция 40 делегаций, которые четко осудили проведение так называемых выборов на оккупированной части Донбасса. Была высказана очень четкая позиция: то, что произошло вчера, является грубым и вызывающим нарушением Минских договоренностей, суверенитета и законодательства Украины. Для стран ОБСЕ эти незаконные выборы не имеют никаких юридических последствий», – заявил Прокопчук, комментируя специальное заседание Постоянного совета организации.

Во время заседания было еще раз четко отмечено всеми делегациями, что законные и легитимные выборы могут состояться только в соответствии с законодательством Украины и согласно стандартам ОБСЕ, и этому должно предшествовать создание соответствующих условий в вопросах безопасности.

По словам дипломата, во время заседания РФ еще раз напомнили о ее обязательствах по Минским соглашениям, которые касаются, в частности, вывода российских военных, наемников и оружия с территории Украины, а также разоружения тех незаконных формирований, которые действуют сейчас на оккупированной части Донбасса.

Постпред Украины при международных организациях в Вене подчеркнул, что во время заседания российская делегация была в полной изоляции в собственном трактовке своих действий и вчерашних событий.

«Россия выступала по отдельному пункту повестки дня, который она сама внесла. И она была единственной делегацией, которая выступала по этому пункту, с собственной трактовкой и Минских соглашений, и тех незаконных событий, которые вчера произошли при полной организационной поддержке и участии РФ. Ни одна другая делегация в ОБСЕ не разделила подходов России к оценке незаконных выборов, которые проводились вчера», – рассказал дипломат.

Прокопчук также сообщил, что делегация Украины в ходе своего выступления отметила, что вчерашние выборы на Донбассе являются преступлением и грубым нарушением украинского законодательства, достигнутых ранее договоренностей, и что за это преступление нужно отвечать.

«Поэтому мы призвали делегации других стран к солидарности и, соответственно, к усилению политико-дипломатического давления на РФ как страну-агрессора с тем, чтобы заставить ее выполнять те обязательства, которые она взяла на себя. В выступлениях делегаций других стран тоже очень четко прослеживалась позиция, что санкции будут действовать по отношению к России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения в части, которая касается урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Одновременно, санкции, касающиеся Крыма, будут действовать до тех пор, пока Россия не освободит Крым и не вернет его Украине», – заявил Прокопчук.

Ранее в Евросоюзе заявили, что считают выборы 11 ноября незаконными и нелегитимными и не будут признавать их. Также незаконные выборы на Донбассе осудила Канада. МИД ранее сообщил, что результаты выборов на Донбассе не признает ни Украина, ни мир, а их результаты будут юридически ничтожными.

В НАТО заявили, что выборы в ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям и выразили поддержку усилиям нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

«Украинско-Российское обозрение»