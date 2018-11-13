Украине готовят «молдавский вариант», – Портников

Что изменилось на следующий день после «выборов» на оккупированных территориях Донбасса?

На первый взгляд – практически ничего. Никто не признал эти выборы, никто не стал общаться с «избранными» главами марионеточных администраций. Но никто и не сказал, что Минские соглашения, по сути, мертвы. Что когда Россия проводит выборы на чужих территориях – она фактически отказывается от договоренностей по восстановлению территориальной целостности Украины, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Это и есть то, чего на самом деле добивается Москва. Чтобы она делала на оккупированных территориях все, что ей заблагорассудится – а Минские соглашения как «фундамент» действовали. Многие думают, что главная задача Путина – это «впихнуть» бандитские республики в Украину, но сохранить над ними контроль. Это – ошибочное мнение. Главная задача Путина – чтобы Украина стала пророссийской, а «народные республики» оставались за линией разграничения, под российским «кураторством».

Как гарантия того, что Украина никуда не денется, что ее вечно будет лихорадить. Ну и Москва будет милостиво устраивать «переговоры» руководителей Украины с «руководителями» «народных республик». Разве в этом есть что-то новое? Разве Москва не устраивала встречи руководителей Грузии с «руководителями» Абхазии и Южной Осетии? Разве не организовывала общение президента Молдовы с главой Приднестровья?

И, кстати, это очень хороший урок для тех, кто до сих пор утверждает, что нужно «разговаривать с Донбассом». И ответ Москве, которая настаивает на прямых переговоров руководителей нашей страны с марионеточными администрациями оккупантов. Прямые переговоры, на которые соглашались в Тбилиси, привели в результате к признанию Россией «независимости» грузинских автономий.

Постоянное общение руководителей Молдовы с приднестровскими главарями привело к тому, что и в Кишиневе, и в Тирасполе – лидеры, которых контролирует Москва. Осталось только «удачно» провести парламентские выборы в Молдове, чтобы контроль Москвы на обоих берегах Днестра стал тотальным.

Украине готовят именно молдавский вариант, а выборы в «народных республиках» – часть этого плана. Москве осталось только «удачно» поучаствовать в президентских и парламентских выборах в нашей стране в 2019 году, чтобы помочь нерушимому блоку коллаборационистов и «полезных идиотов» отправить Украинское государство в кремлевскую канализацию.

Учитывая тот неоспоримый факт, что количество «полезных идиотов» в стране увеличивается с каждым днем, а коллаборационисты никуда не девались и готовы к реваншу, я бы не стал говорить, что у Путина не получится.

Виталий Портников, «Espreso.TV»