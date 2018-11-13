«Русская весна» толкнул Россию на путь развала и гарантирует возврат Донбасса и Крыма Украине, – Гиркин

Россия в результате событий 2014 год, начавшихся с оккупации и последующей аннексии Крым и событий на Донбассе подтолкнули саму Россию к ее развалу.

Процессы которые были запущены в ходе «русской весны» в 2014 году дли толчок дезинтеграционным процессам в самой Российской Федерации, которая двигается к своему развалу. Такое мнение высказал в ходе своего брифинга в агентстве «Национальная Служба Новостей» российский террорист Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом «Стрелков».

«Этот процесс может привести к краху Российской Федерации, приведя к ее полному развалу», – заявил российский террорист.

«Стрелков» особо подчеркнул, что события на Донбассе не следует рассматривать отдельно от оккупации и аннексии Крыма. Если Донбасс займут украинские войска, то по мнению террориста, – следующим будет именно Крым.

«Донбасс в результате российско-украинской войны либо обретет, де-факто, а может и де-юре, независимость или войдет в состав России, либо Украина заберет Донбасс себе», – подчеркнул «Стрелков».

По его мнению, нынешняя замороженная ситуация может сохранятся некоторое время, но в конечном итоге Донбасс пойдет по одному из указанных сценариев. С учетом дезинтегрционных процессов в самой России – Донбасс и Крым вернутся в Украину.

«Национальная Служба Новостей»